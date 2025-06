Benedetta Rossi non è solo una food blogger: il suo brand, insiema la marito Marco Gentili, ha generato milioni di euro. Ecco quanto guadagna.

Per chi si chiedesse se oggi conviene più diventare una “velina” o una food blogger, la risposta potrebbe arrivare dalla storia di Benedetta Rossi. Con il format “Fatto in Casa da Benedetta“, la cuoca marchigiana ha conquistato i social e ha costruito, insieme al marito Marco Gentili, un vero impero economico. Ecco a quanto ammonta.

I guadagni milionari di Benedetta Rossi

Secondo una visura camerale riportata da Fanpage.it, la Maui Media Srl – fondata nel maggio 2016 da Benedetta Rossi e Marco Gentili – ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a 4.535.417 euro e un utile netto di 1.820.567 euro.

Si tratta della società attraverso cui viene gestita l’attività legata alla produzione di contenuti e campagne di marketing per “Fatto in Casa da Benedetta“. I due coniugi detengono il 50% ciascuno delle quote societarie.

Ma i numeri non finiscono qui. Un altro tassello importante è rappresentato dalla Waimea Srl, la società che detiene i diritti di immagine e la proprietà intellettuale del brand. È proprio questa l’azienda su cui il Gruppo Mondadori ha deciso di investire, acquistando il 51% delle quote per una cifra pari a 6,9 milioni di euro.

I motivi dietro la decisione di collaborare con Mondadori

La decisione di cedere parte della Waimea Srl a Mondadori è stata spiegata da Benedetta Rossi e Marco Gentili in un video, in cui hanno sottolineato che l’accordo non cambierà la loro libertà creativa.

“Noi rimarremo liberi di fare le nostre scelte. Non cambia niente. C’è un aspetto gestionale per cui da anni non ci sentiamo adeguati. Abbiamo commesso anche molti errori“, hanno spiegato.

Un dettaglio curioso riguarda i nomi delle società: sia Maui Media che Waimea fanno riferimento alle isole Hawaii, dove la coppia si è sposata.