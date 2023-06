Il relitto del Titanic può essere visitato a bordo di un sottomarino turistico: ecco quanto costa il tour al largo delle coste nordamericane.

Sapevi che il relitto del Titanic può essere visitato da piccoli gruppi di turisti a bordo di alcuni sottomarini speciali? La notizia, conosciuta fino a poco tempo fa soprattutto dai grandi appassionati della storia del transatlantico più famoso di tutti i tempi, è diventata di dominio pubblico nelle ultime ore a causa di un allarme arrivato dagli Stati Uniti: un sottomarino turistico è disperso nelle acque che circondano il Titanic, al largo del continente americano. A bordo ci sarebbero fino a cinque ospiti, come confermato dalla Guardia Costiera di Boston. Turisti che con tutta probabilità hanno pagato una somma importantissima per partecipare a un tour esclusivo trasformatosi in un vero incubo.

Titanic: disperso un sottomarino turistico in visita al relitto

Secondo quanto riferito dalla BBC, dopo essere scattato l’allarme sono cominciate le ricerche nelle acque al largo della costa canadese e statunitense. Il sommergibile, un piccolo sottomarino turistico lungo 6,7 metri, sarebbe infatti sperduto nelle acque che circondano il relitto del Titanic, situato a circa 700 chilometri a est dell’isola canadese di Terranova, a una profondità di circa 3800 metri sotto il livello del mare.

Sottomarino

Il piccolo sommergibile disperso farebbe parte di una flotta di mezzi subacquei che alcune società private utilizzano normalmente per portare piccoli gruppi di turisti nelle profondità dell’oceano per una visita esclusiva presso i resti del transatlantico. Un’esperienza unica che centinaia di appassionati della storia del relitto ‘inaffondabile’, colato a piccolo il 14 aprile 1912 dopo l’urto con un iceberg, come raccontato nell’omonimo film di James Cameron, scelgono di fare ogni anno, pagando un biglietto decisamente costoso pur di vivere un’emozione unica.

Quanto costano i tour per vedere il relitto del Titanic

Non si tratta sicuramente di un’esperienza alla portata di tutti. Anzi, poter vedere il relitto del Titanic attraverso una serie di immersioni con i sommergibili messi a disposizione da diverse compagnie può arrivare a costare un occhio della testa.

Come riferito dall’Independent online il Titan, il sommergibile che si sarebbe perso in queste ore concitate, sarebbe gestito dal tour operator OceanGate Expeditions. Sarebbero quindi loro i responsabili delle organizzazioni delle visite attorno al relitto, offerte attraverso pacchetti decisamente costosi. I più economici costerebbero 150mila dollari, ma un tour composto da otto giorni di immersioni arriverebbe a costare addirittura 250mila dollari a persona.

