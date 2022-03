La sorella di Chiara Ferragni mostra per la prima volta l’ecografia del suo bambino a 24 settimane, lo scatto è tenerissimo.

Uno scatto davvero tenerissimo che dà un’idea di come sarà il suo primo bambino, Francesca Ferragni pubblica sui social la prima ecografia. La sorella dell’influencer è emozionatissima e sempre più felice inondata dall’affetto dei fan e della sua famiglia.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

La prima ecografia del bambino di Francesca Ferragni fa il pieno di like

Come riporta Fan Page: “La futura mamma ha svelato il sesso del piccolo che aspetta con un post su Instagram lo scorso 12 febbraio. “Ma il cielo è sempre più blu, e anche tu”, ha scritto la dentista sorella dell’imprenditrice digitale, a corredo di uno scatto insieme al suo Riccardo.”

Francesca Ferragni e Riccardo si godono una fantastica vacanza in montagna appena è possibile per staccare dalla routine e rilassarsi insieme. Non hanno ancora scelto il nome del loro bambino, troppo presto, ma intanto sono pronti ha vederlo per la prima volta in ecografia. L’emozione per la coppia legata da oltre 10 anni è davvero tanta nel vedere i tratti, seppur sfocati, del loro piccolo. Lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti bellissimi. Ecco la foto:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG