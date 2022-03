Da Pomeriggio 5, Biagio parla del suo rapporto con Miriana Trevisan dopo che la showgirl è uscita dalla Casa del GF Vip 6.

Stando alle dichiarazioni di Biagio D’Anelli, la storia con Miriana Trevisan non sembra aver preso una bella piega. A quanto pare, la showgirl sarebbe quasi completamente sparita a detta dell’ex gieffino ma non si hanno ancora notizie certe e neanche dichiarazioni da parte della diretta interessata.

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli

Come riporta Leggo: “Sembra che, dopo l’uscita dalla casa, l’ex moglie di Pago abbia liquidato l’opinionista tv con poche parole, senza dargli troppa importanza. E, ad oggi,non hanno ancora avuto modo né di parlarsi al telefono né di passare un po’ di tempo insieme da soli. “Non ricordava il pin del cellulare. Mi ha detto: ‘Lascia il tuo numero al mio agente’. Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata” ha detto Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5, raccontando il post uscita dalla Casa.”

Strano comportamento da parte di Miriana che appena tornata in studio al GF Vip aveva riabbracciato il suo Biagio con tanto di baci passionali. Qualcosa non sembra tornare, considerando che la showgirl non ha neanche avuto un confronto con quello che doveva essere il suo fidanzato. Storia finita definitivamente tra loro?

