Un braccialetto anti-Covid che misura la temperatura in ogni minuto. Si chiama PouchPass ed è un dispositivo che ci segnala se abbiamo la febbre oppure no.

Ha la forma e le sembianze di un orologio ma in realtà non lo è: si chiama PouchPass ed è un braccialetto anti-Covid. A cosa serve? È presto detto: la sua utilità è essenzialmente quella di misurare la temperatura corporea delle persone che lo indossano e lo fa in maniera ritmica, senza sosta. Questa piccola innovazione, inoltre, è nata in piena emergenza nel momento in cui si cercava un modo per tener monitorata la temperatura delle persone che tutti i giorni affollano strade, uffici e negozi.

Braccialetto anti-Covid: chi l’ha ideato?

Dalle mascherine al salutarci usando il gomito o mettendo una mano sul cuore: le regole post Covid ci hanno imposto di cambiare le nostre usanze e abitudini. Questo perché al primo posto, adesso, c’è la salute di tutti.

Tra le tante novità create proprio per far fronte questa emergenza sanitaria si colloca anche il PouchPass, il braccialetto che misura – in modo costante – la temperatura corporea di chi lo indossa. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, il margine di errore è di solo 0,1 gradi. Come è possibile sapere la nostra temperatura? Basti pensare che il dispositivo viene collegato al nostro smartphone e con cadenza di ogni minuto, invia la temperatura registrata in quel momento.

Abitudini post Covid

Braccialetto anti-Covid: caratteristiche e prezzo

Il braccialetto, ideato per aiutarci in questa seconda fase della pandemia, è resistente all’acqua e proprio per questo motivo può essere indossato anche durante le giornate di pioggia.

Ma non è tutto perché dal momento che il braccialetto segnala tutte le anomalie a un dispositivo smartphone, ad ogni singolo cellulare possono essere collegati anche più braccialetti. Spesso se fanno parte della stessa famiglia oppure della stessa azienda.

Quanto costa? I prezzi sono accessibili a tutti dal momento che il costo del PouchPass è di 36 euro ed è disponibile in tre taglie: piccola, media e grande.