Post-estate: rigenera la tua pelle con Glycolook e Glycowhite

Le innovative linee skincare di 2G Beauty Communications combinano Acido Glicolico, Vitamina PP, Chromabright® e Rosa Mosqueta per contrastare i danni estivi e restituire luminosità alla pelle.

Dopo l’estate, la pelle spesso appare stanca e segnata da sole, vento e salsedine: disidratazione, colorito spento e piccole discromie possono rendere il viso meno luminoso. Per rigenerare e preparare la pelle all’autunno, 2G Beauty Communications lancia Glycolook e Glycowhite, due linee skincare pensate per favorire l’esfoliazione, la rigenerazione cellulare e il trattamento delle iperpigmentazioni.

Glycolook: il percorso di rigenerazione profonda

La linea Glycolook rappresenta una soluzione completa che unisce utilizzo professionale e domestico. Al centro della formulazione troviamo l’Acido Glicolico, riconosciuto per la sua capacità di accelerare il turnover cellulare attraverso un’esfoliazione delicata ma efficace, abbinato alla Rosa Mosqueta, considerata uno dei più potenti rigeneratori naturali disponibili.

Questa sinergia di principi attivi lavora per uniformare l’incarnato, diminuire la visibilità di rughe e macchie cutanee, restituendo alla pelle la sua naturale luminosità. Glycolook non si limita al trattamento degli inestetismi esistenti, ma prepara attivamente la pelle a massimizzare l’efficacia dei trattamenti futuri. La formulazione offre protezione anche alle pelli più delicate attraverso l’integrazione di ingredienti lenitivi e antiossidanti quali meristemi di quercia, ceramidi e vitamine A ed E.

Il protocollo Glycolook completo

Cleansing Water : Acqua micellare avanzata che elimina impurità e trucco resistente all’acqua senza necessità di risciacquo, arricchita con estratto di cetriolo e acido ialuronico per un’azione purificante e idratante simultanea;

: Acqua micellare avanzata che elimina impurità e trucco resistente all’acqua senza necessità di risciacquo, arricchita con estratto di cetriolo e acido ialuronico per un’azione purificante e idratante simultanea; Glyco Lotion : Lozione lipodetergente dall’azione astringente e sebo-normalizzante che completa la detersione e amplifica l’efficacia dei successivi trattamenti a base di Acido Glicolico;

: Lozione lipodetergente dall’azione astringente e sebo-normalizzante che completa la detersione e amplifica l’efficacia dei successivi trattamenti a base di Acido Glicolico; Glyco Strong Cream 5% : Formulazione delicata con 5% di Acido Glicolico e Rosa Mosqueta, specificatamente sviluppata per pelli giovani e sensibili, efficace nel ridurre macchie e segni post-acneici migliorando texture e luminosità;

: Formulazione delicata con 5% di Acido Glicolico e Rosa Mosqueta, specificatamente sviluppata per pelli giovani e sensibili, efficace nel ridurre macchie e segni post-acneici migliorando texture e luminosità; Glyco Strong Cream 8% : Versione più concentrata con 8% di Acido Glicolico e Rosa Mosqueta, ideale per pelli mature e con iperpigmentazioni marcate, mirata alla riduzione dei segni dell’invecchiamento cutaneo;

: Versione più concentrata con 8% di Acido Glicolico e Rosa Mosqueta, ideale per pelli mature e con iperpigmentazioni marcate, mirata alla riduzione dei segni dell’invecchiamento cutaneo; Silky Fluid : Emulsione corpo levigante con 3% di Acido Glicolico e Rosa Mosqueta, specificamente formulata per trattare le zone più ruvide come gomiti, ginocchia e glutei;

: Emulsione corpo levigante con 3% di Acido Glicolico e Rosa Mosqueta, specificamente formulata per trattare le zone più ruvide come gomiti, ginocchia e glutei; Strial Body Cream: Trattamento elasticizzante anti-smagliature che combina olio di Rosa Mosqueta, Acido Ialuronico e Centella Asiatica, sicuro anche durante gravidanza e allattamento.

Glycowhite: eccellenza nella correzione delle discromie

Glycowhite si concentra specificamente sul contrasto delle macchie cutanee per ottenere un incarnato più omogeneo e luminoso. La formulazione innovativa sfrutta la sinergia di Chromabright®, Vitamina PP e Acido Glicolico per un’azione tripla: prevenzione della formazione di nuove discromie, riduzione dell’accumulo melanico nelle cellule epidermiche e promozione dell’esfoliazione delle macchie esistenti.

Trattamenti specializzati Glycowhite

Glyco White Pearls – siero schiarente intensivo : Concentrato ad alta efficacia progettato per il trattamento mirato delle macchie localizzate su viso e décolleté, capace di ridurre visibilmente le discromie esistenti e prevenire la formazione di nuove;

: Concentrato ad alta efficacia progettato per il trattamento mirato delle macchie localizzate su viso e décolleté, capace di ridurre visibilmente le discromie esistenti e prevenire la formazione di nuove; Glyco White Perfection – crema schiarente : Formula complessa che uniforma l’incarnato attenuando macchie solari, senili e altre discromie cutanee attraverso l’azione sinergica di Chromabright®, Vitamina PP, oli di sesamo e soia, Glutatione e Vitamina E;

: Formula complessa che uniforma l’incarnato attenuando macchie solari, senili e altre discromie cutanee attraverso l’azione sinergica di Chromabright®, Vitamina PP, oli di sesamo e soia, Glutatione e Vitamina E; Glyco White Protective SPF 30 – protezione quotidiana: Trattamento giornaliero multifunzionale che protegge dai raggi UV e dagli agenti ambientali esterni, stimolando contemporaneamente la microcircolazione cutanea e contrastando i processi di invecchiamento precoce.

Prenditi cura della tua pelle

L’integrazione di Glycolook e Glycowhite nella routine quotidiana garantisce risultati immediati in termini di freschezza, idratazione e splendore cutaneo. Queste linee rappresentano una strategia completa per esfoliare, rigenerare e proteggere ogni tipologia di incarnato.

Il periodo post-estivo costituisce il momento ideale per iniziare questo percorso di rinnovamento, permettendo alla pelle di ritrovare salute e vitalità attraverso formulazioni all’avanguardia e principi attivi di comprovata efficacia.