L’anno sta per finire e molti si chiedono, quali saranno le festività e i ponti più adatti a passare qualche giorno fuori casa, così da organizzare una vacanza. Vediamo quali sono le date delle festività e dei ponti del 2024.

La buona notizia è che il 2024 si prospetta un anno ricco di possibilità per organizzare brevi pause, sebbene non al livello dell’anno precedente. Questo nuovo anno offre comunque tutte le opportunità per pianificare qualcosa di speciale, grazie a ponti e giornate non lavorative. Diamo un’occhiata al calendario delle festività per il prossimo anno.

Ponti e festività del 2024: le date da segnare

Con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno è giunto il momento di proiettare uno sguardo attento verso il futuro. Sfogliando le pagine del calendario del 2024, scopriamo quali sono i ponti e le festività che definiranno il nuovo anno, permettendoci di organizzare una breve vacanza o una gita fuori porta. Questa anticipazione offre l’opportunità di pianificare al meglio gli intervalli di tempo liberi.

Capodanno: il capodanno cade di lunedì 1 gennaio, giorno perfetto per un lungo weekend.

Epifania: il 6 gennaio nel 2024 cade di sabato.

Pasqua: Pasqua il prossimo anno si presenta in anticipo rispetto al 2023, fissata infatti per domenica 31 marzo. Questo anticipato arrivo potrebbe costituire l’opportunità perfetta per organizzare brevi gite all’aria aperta. Un modo per godersi la primavera in compagnia degli amici.

Festa della Liberazione: questa festa cade di giovedì 25 aprile, sarà possibile quindi, chiedendo un giorno di ferie, fare un weekend lungo.

Festa dei Lavoratori: quale occasione migliore per partire? mercoledì 1 maggio, è un giorno infrasettimanale quindi non il massimo, però se si ha la possibilità di prendere due giorni di ferie, sarà possibile organizzare una mini vacanza trascorrendo 5 giorni fuori.

Festa della Repubblica: il 2 giugno cade di domenica.

Ferragosto: Il 15 agosto 2024, essendo di giovedì, offre a coloro che non hanno preso le ferie nella settimana di ferragosto, di approfittare di quattro giorni di relax.

Tutti i Santi: il 1 novembre cade di venerdì, questo si presenta come un giorno perfetto per passare 3 giorni fuori dal nostro quotidiano tran-tran.

Festa dell’Immacolata: l’8 dicembre cade di domenica.

Natale e Santo Stefano: il 25 e il 26 dicembre 2024 saranno invece un mercoledì e un giovedì.

Capodanno: l’anno si conclude domenica 31 dicembre.

Quali giorni conviene prendere?

Una strategia potrebbe essere prendere di ferie venerdì 27 dicembre, ottenendo così un periodo di vacanza di 5 giorni che va da mercoledì 25 dicembre a domenica 29 dicembre. Inoltre, considerando anche il 30 e il 31 dicembre, si potrebbe estendere la pausa fino al 1° gennaio, ottenendo così un totale di 8 giorni di vacanza con l’utilizzo di soli 2 giorni di ferie.

Altrimenti sempre prendendo due giorni di ferie 29 e 30 aprile, sarà possibile partire il il 26 aprile sera, un venerdì, e ritornare la sera del 1 maggio, godendosi 5 giorni interi di vacanza.