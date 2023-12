Qual è il significato di Man in the Mirror di Michael Jackson? La canzone è un’esortazione al cambiamento, prima individuale e poi universale.

Tra le tante canzoni che ci ha lasciato Michael Jackson, Man in the Mirror resta una delle più belle. Il brano, che secondo la ‘leggenda’ è stato scritto in una sola notte, è portatore di un messaggio molto importante. E’ un invito al cambiamento, individuale affinché possa essere universale. Vediamo il significato, il testo e la traduzione.

Man in the Mirror di Michael Jackson: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1988, Man in the Mirror è una delle canzoni più ascoltate di Michael Jackson. Scritto in una sola notte da Siedah Garrett e Glenn Ballard, il brano è contenuto all’interno dell’album Bad. Il significato ruota attorno al termine cambiamento, inteso come un miglioramento del mondo in generale. Questo, però, è possibile soltanto se l’individuo cambia per primo.

“I see the kids in the street, with not enough to eat

Who am I, to be blind?

Pretending not to see thier needs.

(Vedo i ragazzi per le strade, senza abbastanza cibo

Chi sono io per essere cieco? Pretendendo di non vedere i loro bisogni

Una disattenzione estiva, una bottiglia rotta in cima)“.

Man in the Mirror racconta le brutture del mondo, quelle a cui tutti siamo ormai abituati. Inutile nasconderlo: siamo diventati ciechi davanti alle sofferenze degli altri.

“If you wanna make the world a better place

If you wanna make the world a better place

Take a look at yourself, and then make a change.

(Se vuoi rendere il mondo un posto migliore

Se vuoi rendere il mondo un posto migliore

Dai un’occhiata a te stesso, e poi fai un cambiamento)“.

Michael Jackson lancia un appello, un invito all’azione: cambiare in prima persona per apportare un cambiamento nel mondo.

“I’m starting with the man in the mirror

I’m asking him to change his ways

No message could have been any clearer

(Sto iniziando con l’uomo nello specchio

Gli sto chiedendo di cambiare la sua strada

E nessun messaggio potrebbe essere più chiaro)“.

Se tutti facessimo la nostra parte, il Pianeta sarebbe meno inospitale. E’ questo il messaggio che Michael Jackson ha lanciato 35 anni fa con Man in the Mirror. Una riflessione è d’obbligo: l’appello dell’artista non è stato ascoltato, almeno non dalla maggior parte delle persone.

Ecco il video di Man in the Mirror di Michael Jackson:

Man in the Mirror: il testo della canzone

I’m gonna make a change, for once in my life

It’s gonna feel real good, gonna make a difference

Gonna make it right…

Continua per il testo integrale