Nel 2026 potresti avere vacanze lunghissime: i ponti da segnare subito

I ponti del 2026, per quanti riusciranno a gestire bene le ferie, saranno più che generosi: scopriamo quando cadono le prossime festività.

Il 2026, specialmente nella prima parte dell’anno, sarà ricco di ponti, alcuni più lunghi degli altri. Ovviamente, per concedersi una vacanza ad hoc bisogna sapersi organizzare con le ferie, magari chiedendole con un certo anticipo e giocando d’astuzia.

Ponti 2026 da gennaio a settembre: le date

Le festività del 2026 regaleranno parecchie gioie ai lavoratori, soprattutto nella prima parte dell’anno. I ponti iniziano proprio con l’Epifania, che cade martedì 6 gennaio. Quanti hanno la possibilità di chiedere un paio di giorni di ferie, nello specifico venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, riusciranno a concedersi un lungo stacco dal lavoro, ben sei giorni consecutivi.

Si passa poi alla Pasqua, che nel 2026 si festeggia domenica 5 aprile, seguita da Pasquetta che è lunedì 6 aprile. Come vuole la tradizione, è ‘solo’ un weekend lungo, ma volendo si può sfruttare il venerdì Santo per godersi quattro giorni pieni di stacco. Se non avete questa possibilità, non temete perché la Festa della Liberazione cade di sabato e, chiedendo quattro giorni di ferie, precisamente dal 27 al 30 aprile, si può attaccare la Festa della Liberazione e concedersi 9 giorni consecutivi di relax.

Anche giugno è generoso per quel che riguarda i ponti, visto che la Festa della Repubblica cade di martedì e si può godere di uno stacco di quattro giorni chiedendo ferie per lunedì 1 giugno. L’estate, purtroppo, non giocherà a nostro favore: Ferragosto viene di sabato.

Ottobre-Dicembre 2026: tutti i ponti

Nel 2026, purtroppo, il ponte di Ognissanti non ci regala alcuna gioia: l’1 novembre cade di domenica. Al contrario, però, l’Immacolata permette di godersi un fine settimana lungo. L’8 dicembre è martedì, quindi si può chiedere il lunedì di ferie e fare uno stacco di quattro giorni consecutivi.

Infine, Natale cade di venerdì e Santo Stefano di sabato, però concentrando le ferie tra il 28 e il 31 si potrebbero ottenere dieci giorni di vacanza consecutivi.