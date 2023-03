Una nuova ricerca, condotta su delle Barbie, ha portato i ricercatori a trovare un modo per eliminare la polvere lunare dalle tute spaziali.

Non tutti lo sanno ma la polvere lunare, seppur affascinante, risulta molto pericolosa in quanto in grado di corrodere i tessuti e di danneggiare la salute degli astronauti.

Questa è infatti estremamente sottile ed in grado di attaccarsi praticamente su tutto. Cosa che, quando avviene, porta alla corrosione dei tessuti e di tutto ciò con cui entra in contatto.

Un problema che grazie ad una nuova ricerca condotta dalla Washington State University e alla partecipazione di alcune barbie, potrebbe essere finalmente risolto.

Polvere lunare: ecco come eliminarla dai tessuti

Per trovare la soluzione al problema della polvere lunare, i ricercatori hanno fatto indossare a delle barbie delle tute spaziali, portando così avanti alcuni esperimenti volti a trovare una soluzione.

astronauta sulla luna

Questa sembra essere stata trovata nell’azoto pressurizzato che una volta a contatto con la polvere è in grado di soffiarla via e evitare che si stacchi dalla pelle.

Con l’azoto liquido, quindi, il 98% della polvere viene rapidamente rimosso dai tessuti, salvando anche l’interezza delle tute.

Dopo svariati esperimenti, infatti, è emerso che l’azoto non danneggia in alcun modo le tute svolgendo comunque il suo compito. Un rimedio che applicato sulle attrezzature potrebbe cambiare in meglio le cose, migliorando anche la salute degli astronauti. Per arrivare a questa soluzione, i ricercatori hanno usato la cenere vulcanica del Monte St. Helens che ha svolto proprio il ruolo della polvere lunare.

Azoto liquido: una protezione in più per la salute

Come già accennato, l’uso di azoto liquido porta ad eliminare con maggior facilità la polvere di luna da indumenti, attrezzature e pelle. Questo aiuta la salute a non avere danni. È risaputo, ad esempio, che uno degli effetti di questa polvere sia quello di causare la febbre da fieno e di causare altri problemi di salute che possono durare anche a lungo.

Problemi che da oggi, grazie a questa scoperta, potranno farsi sempre meno gravi fino a svanire. E tutto grazie al contributo delle barbie e alla ricerca innovativa effettuata sulle loro mini tute spaziali.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG