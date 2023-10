Vi proponiamo una selezione delle cinque poesie più belle di Eugenio Montale, premio Nobel per la Letteratura nel 1975.

Le poesie di Eugenio Montale, o forse sarebbe il caso di parlare di tutte le sue opere, raccontano di una grande e incessante ricerca del senso più profondo dell’esistenza. Forse è proprio per questo che riescono ad essere toccanti. Vediamo quali sono i suoi componimenti più belli.

Le più belle poesie di Eugenio Montale

Considerato uno dei più grandi poeti del Novecento, Eugenio Montale è scomparso il 12 settembre 1981, all’età di 85 anni. Anche se ha avuto un’esistenza lunga, se paragonato ad altri autori, ha scritto relativamente poco. Ci ha lasciato diversi libri di traduzioni in prosa, quattro raccolte di brevi liriche, un testo di prose di fantasia, due volumi di critica letteraria, un quaderno di traduzioni di poesia e alcuni articoli pubblicati dal Corriere della Sera. Premio Nobel per la letteratura nel 1975, Montale ha scritto poesie davvero toccanti. Vi proponiamo i cinque componimenti più belli.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Esitammo un istante

e dopo poco riconoscemmo

di avere la stessa malattia.

Non vi è definizione

per questa mirabile tortura,

c’è chi la chiama spleen

e chi malinconia.

Ma se accettiamo il gioco

ai margini troviamo

un segno intelligibile

che può dar senso al tutto.

La solitudine

Se mi allontano due giorni

i piccioni che beccano

sul davanzale

entrano in agitazione

secondo i loro obblighi corporativi.

Al mio ritorno l’ordine si rifà

con supplemento di briciole

e disappunto del merlo che fa la spola

tra il venerato dirimpettaio e me.

A così poco è ridotta la mia famiglia.

E c’è chi ne ha una o due, che spreco, ahimè!

Nel fumo

Quante volte t’ho atteso alla stazione

nel freddo, nella nebbia. Passeggiavo

tossicchiando, comprando giornali innominabili,

fumando Giuba poi soppresse dal ministro

dei tabacchi, il balordo!

Forse un treno sbagliato, un doppione oppure una

sottrazione. Scrutavo le carriole

dei facchini se mai ci fosse dentro

il tuo bagaglio, e tu dietro, in ritardo.

poi apparivi, ultima. È un ricordo

tra tanti altri. Nel sogno mi perseguita.

La vita oscilla

La vita oscilla

tra il sublime e l’immondo

con qualche propensione

per il secondo

ne sapremo di più

dopo le ultime elezioni

che si terranno lassù

o laggiù o in nessun luogo

perché siamo già eletti

tutti quanti

e chi non lo fu

sta assai meglio quaggiù

e quando se ne accorge

è troppo tardi.

Les jeux sont faits

dice il croupier, per l’ultima volta

e il suo cucchiaione

spazza le carte.