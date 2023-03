Poesie matrimonio: quali leggere durante le proprie nozze e quale dedicare agli sposi se si è testimoni o amici importanti.

Spesso e volentieri, specialmente quando bisogna organizzare una cerimonia civile, gli sposi sono chiamati a fare una scelta importante ma sottovalutata: quella delle poesie per il matrimonio da leggere in sostituzione delle letture bibliche. La scelta in realtà è vastissima, forse anche troppo vasta: si va dalle splendide poesie di Alda Merini a quelle romantiche di Pablo Neruda, senza dimenticare le citazioni di carattere religioso sull’amore, ad esempio quelle di Madre Teresa. Se stai cercando delle poesie che possono ispirarti o che magari potrebbero diventare anche le tue prescelte per il tuo matrimonio, ecco alcune delle più belle, emozionanti e famose in assoluto.

Le migliori poesie per un matrimonio

La scelta delle poesie da leggere durante un matrimonio è un’importante decisione che richiede cura e attenzione. Le poesie possono aggiungere un tocco personale e sentimentale alla cerimonia, esprimendo l’amore e l’impegno dei futuri sposi in modo poetico e suggestivo. Tuttavia, è importante scegliere le poesie giuste che si adattino al tono e allo stile della cerimonia e che siano significative per la coppia e per i loro ospiti. In questo modo, le poesie possono contribuire a rendere il matrimonio un momento ancora più speciale e memorabile per tutti i presenti.

Se non hai idea di quali poesie scegliere effettivamente per rendere ancora più indimenticabile la giornata che attendi da tutta la vita, proviamo in questo paragrafo a proporti alcune delle più belle in assoluto.

Pablo Neruda – Due amanti felici

Due amanti felici fanno un solo pane, una sola goccia di luna nell’erba, lascian camminando due ombre che s’uniscono, lasciano un solo sole vuoto in un letto. Di tutte le verità scelsero il giorno: non s’uccisero con fili, ma con un aroma e non spezzarono la pace né le parole.

È la felicità una torre trasparente. L’aria, il vino vanno coi due amanti, gli regala la notte i suoi petali felici, hanno diritto a tutti i garofani. Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura.

Sant’Agostino – Ama

Ama e fa’ ciò che vuoi; se taci, taci per amore; se correggi, correggi per amore; se perdoni, perdona per amore; abbi sempre in fondo al cuore la radice dell’amore; da questa radice non possono che sorgere cose buone.

William Shakespear – Sonetto XXV

Lascia che quelli che sono protetti dagli astri,

Si vantino di pubblici onori e titoli superbi,

Mentre io, che gli astri escludono da tali trionfi,

Godo in disparte di ciò che più adoro;

I favoriti dei Principi esibiscono i loro petali

Come calendule che li volgono sempre al sole,

Ma dentro di loro si seppellisce il loro splendore

Quando splendido muoiono a un semplice accigliarsi.

L’affaticato eroe celebre per la sua possanza,

Sconfitto una volta dopo mille vittorie,

È presto cancellato dal libro d’onore

E si dimentica quello per cui ha combattuto.

E dunque felice me, che amo e sono amato

Da chi non posso cancellare e cancellarmi non può

Paul Eluard – A due a due

Non andremo più alla meta a uno a uno

ma a due a due. Conoscendoci

a due a due noi ci conosceremo

tutti, noi ci ameremo tutti e i nostri figli

rideranno della leggenda nera dove

piange un solitario.

Saffo – Come violento sui monti

Come violento sui monti

scuote le querce il vento,

così Amore ha travolto

l’anima mia, la ragione.

Le più belle poesie da dedicare agli sposi

La scelta delle poesie da dedicare agli sposi dipende principalmente dalle loro preferenze personali e dallo stile del matrimonio. Tuttavia, ci sono alcune linee guida che possono essere utili nella selezione delle poesie. Per prima cosa cerca di considerare il tema e lo stile della festa, perché se sei un testimone o un amico che vuole dedicare un pensiero agli sposi deve comunque rimanere in linea con il tono utilizzato. Cerca poi di andare incontro ai gusti della coppia e di tenere presente il pubblico (evitando magari poesie che possano risultare offensive o fastidiose). E considera anche la lunghezza: non dovranno essere poesie brevi, di una frase, ma nemmeno poemi eccessivamente lunghi, per non rischiare di diventare noiosi.

In generale, le poesie dovrebbero essere scelte con cura e dovrebbero essere significative per la coppia e per i loro ospiti, contribuendo a rendere il matrimonio un momento ancora più speciale e indimenticabile. Se non sai da dove cominciare, eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo.

Primo Levi – Cercavo te nelle stelle

Cercavo te nelle stelle

quando le interrogavo bambino.

Ho chiesto te alle montagne,

ma non mi diedero che poche volte

solitudine e breve pace.

Perché mancavi, nelle lunghe sere

meditai la bestemmia insensata

che il mondo era uno sbaglio di Dio,

io uno sbaglio del mondo.

E quando, davanti alla morte,

ho gridato di no da ogni fibra,

che non avevo ancora finito,

che troppo ancora dovevo fare,

era perché mi stavi davanti,

tu con me accanto, come oggi avviene,

un uomo una donna sotto il sole.

Sono tornato perché c’eri tu.

Alda Merini – L’amore

L’amore è sofferenza,

pianto, gioia, sorriso.

L’amore è felicità,

tristezza e tormento.

Non si ama con il cuore,

si ama con l’anima

che si impregna di storia.

Non si ama se non si soffre

e non si ama

se non si ha paura di perdere.

Ma quando ami vivi,

forse male, forse bene, ma vivi.

Allora muori

quando smetti di amare,

scompari quando non sei più amato.

Se l’amore ti ferisce,

cura le tue cicatrici

e credici, sei vivo…

Perché vivi per chi ami

e per chi ti ama.

Poesia di Frida Khalo:

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi

e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libera,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie,

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia.

