Vi proponiamo una selezione di poesie emozionanti, componimenti bellissimi capaci di far vibrare le corde dell’anima.

Si può rimanere indifferenti davanti ad una poesia? No. Si possono provare diverse emozioni, positive e non, ma il nulla è impossibile. Vi proponiamo una selezione di poesie emozionanti, componimenti bellissimi scritti da grandi autori, con cui potete mettervi alla prova.

Quali sono le poesie emozionanti più belle?

Le poesie possono essere emozionanti a prescindere dall’argomento che trattano. Che sia amore, amicizia, o qualsiasi altro sentimento, difficilmente un componimento può lasciare del tutto indifferenti. Si possono provare sentimenti diversi, anche più o meno forti, ma il nulla non è contemplato. Volete mettervi alla prova? Vi proponiamo una selezione di cinque poesie emozionanti, scritte da grandi nomi, e vi chiediamo di leggerle tenendo aperta ‘la porta’ del cuore. Siamo certi che, tra i componimenti proposti, riuscirete a trovarne almeno uno in grado di far vibrare le corde della vostra anima.

Ho sceso dandoti il braccio di Eugenio Montale

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Una notte di Constantinos Kavafis

La stanza era povera e volgare

nascosta sopra una taverna infima.

Dalla finestra di vedeva il vicolo

stretto e sporco. Da sotto

venivano le voci di operai

che giocavano a carte, si divertivano anche.

E là, su un lettuccio da poco prezzo

ebbi il corpo dell’amore, ebbi le labbra

voluttuose e rosee dell’ebbrezza

rosee di una tale ebbrezza, che anche ora

che scrivo, dopo tanti anni!

m’inebrio nella mia casa deserta.

Nessuno può conoscermi di Paul Eluard

Nessuno può conoscermi

meglio di come tu mi conosci

Gli occhi tuoi dove dormiamo

tutti e due

alle mie luci d’uomo han dato la sorte

migliore che alle notti della terra

Gli occhi tuoi dove io viaggio

han dato ai gesti delle strade un senso

separato dal mondo

Negli occhi tuoi coloro che ci svelano

la nostra solitudine infinita

non sono più quel che credevan d’essere

Nessuno può conoscerti

come io ti conosco.

Prima d’amarti, amore di Pablo Neruda

Prima d’amarti, amore, nulla era mio:

vacillai per le strade e per le cose:

nulla contava né aveva nome:

il mondo era dell’aria che attendeva.

Io conobbi saloni di cenere,

galleria abitate dalla luna,

hangars crudeli che c’accomiatavano,

domande che insistevano sull’arena.

Tutto era vuoto, morto e muto,

caduto, abbandonato, decaduto,

tutto era inalienabilmente estraneo,

tutto era degli altri e di nessuno,

finché la tua bellezza e povertà

riempirono l’autunno di regali.

Lirica antica di Alda Merini

Caro, dammi parole di fiducia

per te, mio uomo, l’unico che amassi

in lunghi anni di stupido terrore,

fa che le mani m’escano dal buio

incantesimo amaro che non frutta…

Sono gioielli, vedi, le mie mani,

sono un linguaggio per l’amore vivo

ma una fosca catena le ha ben chiuse

ben legate ad un ceppo. Amore mio

ho sognato di te come si sogna

della rosa e del vento,

sei purissimo, vivo, un equilibrio

astrale, ma io sono nella notte

e non posso ospitarti. Io vorrei

che tu gustassi i pascoli che in dono

ho sortiti da Dio, ma la paura

mi trattiene nemica; oso parole,

solamente parole e se tu ascolti

fiducioso il mio canto, veramente

so che ti esalterai delle mie pene.