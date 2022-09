Scopriamo quali sono le piste ciclabili più apprezzate dagli utenti di Instagram.

Andare in bicicletta può essere uno svago o una passione da vivere sia da soli che in compagnia. Il vento in faccia, il senso di libertà e la gioia di andare all’andatura che si preferisce, rende questa pratica estremamente piacevole oltre che salutare. Inoltre, non va sottovalutata la possibilità di ammirare paesaggi incredibilmente belli. Ed è proprio basandosi su questo aspetto che il tour operator britannico Explore Worldwide ha studiato i migliori percorsi ciclabili. Quelli che sono stati maggiormente fotografati e ammirati su Instagram.

La classifica delle piste ciclabili più amate su Instagram

Al primo posto di questa particolare classifica troviamo La Blue Ridge Parkway che su Instagram vanta ben 627mila post.

strada di montagna

Seguono la Going-to-Sun Road in Montana, quella che costeggia il lago di Ocrida in Albania, la Shinamaki Kaido che si trova in Giappone e la The South Downs Way in Inghilterra.

Una classifica importante che annovera altre piste ciclabili e che al quindicesimo posto ne vede persino una italiana, ovvero la Cilento National Park di Salerno.

Tutti posti meravigliosi, che sui social ed in particolar modo su Instagram contano migliaia di like e di condivisioni e che piacciono sia per come fanno sentire chi le percorre in bicicletta che chi ha la possibilità di ammirarle da lontano.

Cosa c’è da sapere sui parametri di questa singolare classifica

Quella stilata dalla Explore Worldwide è una classifica studiata fin nei minimi particolari.

Sono stati infatti prese in considerazione sia le condivisioni con tanto di hashtag che i like ricevuti su Instagram.

Entrambi i conteggi sono stati fatti su un totale che è poi stato diviso per ogni singolo km valutando così quelli maggiormente condivisi. Un lavoro che ha così portato al risultato sopra riportato e a conoscere i nomi dei luoghi più amati in assoluto quando si parla di andare in bici.

Una lista che gli amanti della bici potranno vivere sia in prima persona che attraverso le tante foto presenti sul web. Immagini che proprio grazie a like, visualizzazioni e commenti si rivelano essere la prova del gradimento da parte delle persone di tutto il mondo.

