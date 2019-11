Momenti di tensione per Piero Angela dopo un incidente domestico

Il divulgatore scientifico più famoso d’Italia, Piero Angela, è stato vittima di un incidente domestico: non è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma e sta bene.

Grande spavento per Piero Angela, il quale si è recato all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito ad un incidente domestico avvenuto il 01 novembre 2019. Niente paura: non è ricoverato né in pericolo di vita – contrariamente a quanto riportavano inizialmente le prime indiscrezioni. Poteva andare peggio al noto divulgatore scientifico, classe 1928, che per fortuna se l’è cavata con qualche contusione.

I danni da lui riportati sono, per fortuna, poco gravi: “Ha una contusione all’avambraccio, ma non è ricoverato in ospedale“, ha fatto sapere la sua portavoce ad Adnkronos.

L’incidente domestico di Piero Angela

Per fortuna è stato di lieve identità l’incidente domestico di cui è stato vittima Piero Angela, noto divulgatore scientifico italiano, che ha comunque ritenuto opportuno svolgere qualche accertamento fisico dopo il piccolo incidente.

Il tutto sarebbe successo il 01 novembre 2019 e, a provocare il grande spavento, sarebbe stata una banale caduta che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.

Niente paura, però: pare che il pericolo sia scampato e sia andato in ospedale per qualche piccolo accertamento.

Piero Angela

Piero Angela ringrazia i fan per l’affetto

Il papà di Super Quark ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per il grande affetto che gli hanno dimostrato dal momento di diffusione della notizia dell’incidente. Oltre ai ringraziamenti ha voluto rassicurare anche tutti, attraverso la sua porta voce Lorenza Basile, per quanto riguarda le sue condizioni. Un grazie speciale va “al mio pubblico – ha detto Angela, come riporta ANSA – che vedo ancora con affetto mi segue e si preoccupa per me“.

Piero Angela è rimasto molto stupito positivamente dalla quantità di messaggi e telefonate ricevute per avere notizie sulla sua condizione e questo gli ha, ancora una volta, dimostrato quanto il pubblico italiano lo ami anche attraverso i social.

Insieme al figlio Alberto Angela è una colonna portante della cultura italiana. La scienza, lo sfatare falsi miti e spiegare in maniera chiara le meraviglie del mondo sono le peculiarità di quest’uomo dalla cultura smisurata. Sempre Piero Angela, non solo è una forza della natura, ma è anche una roccia!