Pier Silvio Berlusconi compra Casa Vianello per 1,45 milioni dagli eredi filippini: cinque camere e un legame con il passato.

Dopo mesi di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: la vera Casa Vianello è stata venduta. L’attico di Segrate dove vissero Sandra Mondaini e Raimondo Vianello è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi per 1,45 milioni di euro. Ma scopriamo i dettagli della compravendita.

Pier Silvio Berlusconi compra Casa Vianello per 1,45 milioni: il motivo

L’amministratore delegato di Mfe-Mediaset ha deciso di rilevare la storica abitazione senza ricorrere a mutui, in un gesto che principalemente unisce affetto e memoria.

L’appartamento, simbolo di una delle coppie più amate della televisione italiana, è un attico di quasi trecento metri quadrati situato nel cuore di Milano 2, quartiere ideato dal padre di Pier Silvio, Silvio Berlusconi, negli anni Settanta.

Pier Silvio Berlusconi – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la compravendita si è conclusa in due fasi: un acconto da 100 mila euro versato lo scorso anno e il saldo finale, di 1,35 milioni, con assegni circolari. Nessuna speculazione, dunque, ma una scelta dal profondo valore personale.

Gli eredi filippini e il legame con i Vianello

A vendere la proprietà sono stati Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, gli ex collaboratori domestici della coppia, diventati eredi universali dopo la loro scomparsa.

“Sandra e Raimondo erano per noi come genitori” avrebbe raccontato la famiglia Magsino, che per vent’anni ha condiviso la vita quotidiana dei due artisti, crescendo nell’attico anche i figli John Mark e Raimond. Il rapporto di lavoro si era presto trasformato in una relazione familiare, tanto che Sandra Mondaini, rimasta sola dopo la morte del marito, scelse proprio loro come beneficiari del testamento.

Dopo anni trascorsi a Segrate, i Magsino hanno deciso di vendere anche quest’ultima parte dell’eredità, avendo già ceduto la casa di Crans Montana, in Svizzera. Con la vendita si chiude così un capitolo importante della storia di due volti indimenticabili della tv italiana.