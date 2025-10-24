“Un bacio dove preferisci…”: ex volto di Temptation Island nella bufera

Alessio Loparco di Temptation Island stupisce una fan con un commento audace su TikTok, scoppia la polemica.

Negli ultimi giorni, Alessio Loparco, ex protagonista di Temptation Island, è tornato al centro dell’attenzione per un commento che ha fatto discutere il web. Tutto è iniziato da un messaggio innocente di una fan che gli aveva chiesto un semplice saluto. La risposta di Loparco, però, ha rapidamente acceso la curiosità e le reazioni degli utenti, trasformando un gesto di cortesia in un piccolo caso social. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il commento di Alessio Loparco su TikTok

L’ex volto di Temptation Island, oggi compagno di Sonia Mattalia, ha risposto a una fan sotto un video di TikTok con parole che molti hanno giudicato fuori luogo: “Ti mando un bacione che spero ti arrivi nella parte del corpo che preferisci“. Una frase che, nel giro di pochi minuti, ha raccolto centinaia di reazioni contrastanti.

Alcuni utenti hanno ironizzato sulla risposta, mentre altri hanno invitato Alessio a chiarire il senso del commento.

C’è chi ha ipotizzato che dietro quel tono scherzoso si celasse una nuova tensione con la compagna Sonia, con la quale aveva vissuto un percorso turbolento proprio durante il reality di Canale 5.

La vita social di Alessio e Sonia dopo Temptation Island

Dalla fine dell’esperienza televisiva, Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno scelto di condividere sui social momenti della loro quotidianità, cercando di mostrarsi più uniti che mai dopo la riconciliazione seguita alla loro partecipazione al programma.

Tuttavia, la coppia sembra mantenere un profilo discreto, lontano dai riflettori dell’influencer marketing, preferendo concentrarsi su una vita più privata.

Entrambi risultano ancora sospesi dall’albo degli avvocati, una vicenda su cui i due non hanno mai fornito spiegazioni pubbliche. Nel frattempo, Alessio continua a essere ricordato per le sue frasi iconiche pronunciate durante Temptation Island, come “E che si fa? Che devo fare?” o “Voglio intraprendere un percorso psicologico importante“, diventate veri e propri tormentoni del web.