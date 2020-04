Perché un uomo non bacia in un rapporto? La scienza lo spiega

Che cosa accade quando, in un rapporto di coppia, l’uomo non bacia più la donna? La scienza ne spiega il motivo.

Il bacio è il simbolo dell’amore tra due persone per antonomasia, ma nell’uomo e nella donna questo gesto assume significati diversi. Per lei, infatti, è il simbolo della conferma del proprio partner sugli altri (“Ho scelto proprio te e continuerò a farlo”), mentre per lui assume un senso leggermente diverso.

Che cosa succede, però, quando un uomo non bacia più? La scienza ha provato a spiegarlo.

Cosa prova un uomo quando bacia?

L’importanza del bacio per un uomo va ricercata nel fatto che, quel gesto, ha come obiettivo, inconscio per lo più, di rinsaldare il legame, di consolidarlo rispetto a tutti gli altri che lui possiede nella propria vita. “Io ti amo e voglio farti capire che avrai sempre un canale preferenziale nella mia vita.”

Bacio

Allora perhè l’uomo non bacia più, ad un certo punto? Ovviamente non in tutti i rapporti, per fortuna, è così, ma la scienza ha scoperto che, in linea di massima, il motivo per il quale questo accade va ricercato nel fatto che questa persona non ha più intenzione di far entrare l’amore nella propria vita.

Interrompendo questa pratica di uso comune e quotidiano nella coppia, è come se ti stesse dicendo che vuole rimanere da solo, che quel gesto per lui non assume più alcun valore.

In tal senso, i segnali del fatto che qualcosa sta andando in una cattiva direzione potrebbero arrivare da come ti bacia: non è semplice capire da un bacio se lui ti ama (o non ti ama più), ma questo gesto durante un rapporto è fondamentale.

Insomma, quando un uomo è innamorato bacia spesso la sua partner, ma quando il tutto si interrompe significa che qualcosa sta andando necessariamente storto.

Questo ovviamente è soltanto una delle abitudini da tenere in considerazione: un’altra, ad esempio, potrebbe essere il fatto che lui smetta, di punto in bianco, di darti un soprannome di coppia, oppure che non ti riservi più le attenzioni di un tempo. Pensaci.

La quarantena fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.