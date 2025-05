Perché sbadigli troppo, non è solo noia: l’allarme degli esperti

Secondo un recente studio, sbadigliare troppo è pericoloso perché è il sintomo che qualcosa non sta funzionando in modo corretto.

Sbadigliare è assolutamente normale, ma quando avviene troppo o frequentemente bisognerebbe andare al nocciolo della questione. Il motivo è presto detto: secondo uno studio recente è pericoloso. Vediamo perché e come comportarsi.

Perché sbadigliare troppo è pericoloso?

Se vi capita di sbadigliare di tanto in tanto non c’è nulla di cui preoccuparsi, potrebbe essere stanchezza o semplice noia. Al contrario, se vedete che lo sbadiglio si presenta con una certa frequenza significa che c’è qualcosa che non va. A dire che questo gesto banale può essere pericoloso è uno studio effettuato dalla Feinberg School of Medicine della Northwestern University di Chicago.

La ricercatrice Kristen Knutson, specialista del sonno e associata di neurologia e medicina preventiva, ha sottolineato che sbadigliare troppo non è sinonimo di noia, ma di stanchezza e mancanza di riposo. “Una persona completamente riposata non si addormenterà nelle riunioni, neanche durante la più noiosa“, ha dichiarato alla CNN.

I rischi legati alla mancanza di sonno

I rischi dell’assenza di sonno o di un riposo non sufficiente sono diversi. Una persona adulta dovrebbe dormire almeno 7 o 8 ore a notte. Se ciò non accade si rischiano problematiche di entità differenti: dal cattivo umore all’irritabilità, passando per problemi cognitivi (difficoltà di concentrazione o memorizzazione, scarsa attenzione e alterazione delle capacità decisionali), ipertensione, infarto, ictus, diabete e depressione.

Pertanto, se vi capita di sbadigliare troppo non sottovalutate il problema perché potrebbe essere molto pericoloso. Quasi sempre la causa è da rintracciare nella mancanza di sonno o in un riposo non sufficiente e, visti i rischi, è bene risolvere la situazione alla radice. Soltanto in questo modo, il disturbo non diventa cronico e si evitano conseguenze negative.