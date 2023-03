Perché tante persone mangiano un’arancia sotto la doccia? Vediamo cosa c’è di vero sulla nuova tendenza che spopola sui social.

Sui social, specialmente su TikTok, spopola una nuova tendenza che mostra le persone mentre mangiano un’arancia sotto la doccia. Si tratta di un banale trend del momento oppure c’è un’evidenza scientifica dietro questa pratica? Vediamo cosa dicono gli esperti.

Perché tante persone mangiano un’arancia sotto la doccia?

Da qualche tempo, sui social, TikTok in primis, spopola un nuovo trend. Parecchie persone si ritraggono sotto la doccia mentre mangiano un’arancia. Si tratta dell’ennesima assurdità del mondo virtuale oppure c’è un motivo scientifico dietro questa scelta? Considerando che i video di questa tendenza hanno toccato un picco di 4,5 milioni di visualizzazioni, vale la pena scoprire qual è la verità. Pare che mangiare un’arancia sotto la doccia apporti diversi benefici all’organismo, sia sul piano fisico che su quello mentale.

Innanzitutto, consumando l’agrume sotto il getto dell’acqua si disperde nell’aria il suo odore inconfondibile. E’ risaputo che il profumo dell’arancia migliora immediatamente l’umore, riducendo i livelli di stress. Pertanto, il primo effetto benefico riguarda la psiche. Ovviamente, si potrebbe ottenere lo stesso risultato utilizzando del semplice olio essenziale di arancio nell’apposito diffusore. Accanto all’effetto dell’aromaterapia, troviamo quello alimentare. L’agrume, infatti, è ricco di vitamina C e fibre. Quindi, mangiandolo si ritrovano le energie perse, magari facendo attività fisica oppure perché ci si sente semplicemente scarichi. Ci sono addirittura studi che sostengono che l’arancia faccia dimagrire.

Mangiare un’arancia sotto la doccia fa bene? La parola alla scienza

Chiarito perché le persone mangiano un’arancia sotto la doccia, vediamo cosa dice la scienza. Per quanto riguarda le virtù nutrizionali dell’agrume non ci sono dubbi, mentre su questa pratica social non abbiamo alcuna conferma da parte degli esperti. Molto probabilmente, questa tendenza spopola su TikTok & Co soltanto perché è divertente e semplice da realizzare.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG