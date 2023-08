Avete mai notato che le falene appaiono attratte dalla luce? Cerchiamo di scoprire insieme per quale motivo.

Le falene che volano freneticamente intorno a una lampada o a una fonte di luce sono un fenomeno comune che molti di noi hanno osservato. Ma perché queste creature notturne sembrano essere così irrimediabilmente attratte dalla luce? Questa domanda ha affascinato gli scienziati per decenni, e non esiste una risposta definitiva. Tuttavia, ci sono diverse teorie che cercano di spiegare questo comportamento misterioso.

Origini: ci sono diverse teorie, la più accreditata è quella dell’orientamento trasversale.

Falene attratte dalla luce per via dell’orientamento trasversale

La teoria più diffusa è quella dell’orientamento trasversale. In termini più semplici, le falene utilizzano un punto di riferimento fisso, come la luna, per mantenere una direzione di volo rettilinea. Questo è simile all’uso della Stella Polare da parte degli esseri umani per la navigazione. Tuttavia, questa strategia funziona solo quando la fonte di luce è molto distante.

Una luce artificiale appare più luminosa della luna e può essere scambiata per essa. Le luci vicine spesso attraggono le falene, facendole volare in spirali in relazione all’angolo tra la luce stessa e la direzione di volo. L’introduzione della lampada ha causato molta confusione nell’evoluzione delle falene, poiché non si sono ancora adattate alla luce artificiale che emana, confondendola con una piccola luna.

Tuttavia, non è stato dimostrato che le falene utilizzino effettivamente l’orientamento trasversale per la navigazione e, se lo fanno, probabilmente solo le specie migratorie lo utilizzano, non la stragrande maggioranza delle piccole falene.

Altre teorie più antiche

Negli anni ’70, l’entomologo Philip Callahan, che lavorava per il dipartimento americano dell’agricoltura, fece una scoperta interessante. Notò che le candele accese emettono una luce infrarossa che ha la stessa frequenza dei feromoni emessi dalle femmine delle falene (scoprì anche che questi feromoni brillano). Di conseguenza, le falene maschi, essendo attratti da questa frequenza, possono essere ingannati e confondere la fiamma della candela per una femmina, cercando di accoppiarsi con essa e finendo per morire nel processo. Tuttavia, è importante notare che le falene sono attratte in misura ancora maggiore dai raggi ultravioletti rispetto alla luce infrarossa. Pertanto, questa teoria non spiega completamente l’attrazione delle falene verso la luce, poiché la luce ultravioletta non ha la stessa frequenza dei feromoni emessi dalle falene.

Una teoria finale suggerisce che le falene possano essere confuse perché in realtà cercano il punto più buio vicino alla fonte luminosa. Ciò è dovuto al fenomeno delle “bande di Mach”, che fa sì che le differenze di contrasto e colore appaiano più accentuate. Di conseguenza, accanto a una luce intensa, il punto oscuro più vicino sembra ancora più scuro. Il dottor Henry Hsiao, nel 1973, pubblicò dei risultati di esperimenti in cui le falene non volavano in modo spiraliforme o direttamente verso la fonte luminosa, ma piuttosto nella regione circostante le lampade. Questo potrebbe suggerire che le falene vedano un’area più scura vicino alla lampada a causa dell’alto contrasto e volino verso quella zona nella speranza di sfuggire alla luce.