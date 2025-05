Mai notato che i vestiti da donna non hanno tasche: ecco il vero motivo

Vi siete mai chiesti perché gli abiti da donna sono senza tasche? Neanche a dirlo, c’è lo zampino del patriarcato.

Se non in rare eccezioni, gli abiti da donna sono sempre senza tasche. Eppure, farebbero comodo anche al gentil sesso, pure per infilarci solo le mani. Vi siete mai chiesti perché? Ovviamente, ci sono di mezzo il sessismo e il patriarcato, ma per capire questa ‘moda’ dobbiamo tornare al 1550.

Perché gli abiti da donna sono senza tasche?

Siamo ormai abituati agli abiti da donna senza tasche, per cui non ci facciamo neanche più caso, eppure sfido chiunque a non aver pensato, almeno una volta, all’utilità che potrebbero avere. A differenza degli uomini, che se le ritrovano ovunque, il gentil sesso è sempre stato costretto a fare i salti mortali per avere questa piccola comodità. Per capire il perché di questa ‘moda’ dobbiamo tornare indietro al 1550.

Hannah Carlson, docente di design dell’abbigliamento alla Rhode Island School of Design e autrice del libro Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close, ha spiegato che le tasche sono nate nel 1550. E’ in questo anno che sono state cucite per la prima volta all’interno di un paio di pantaloni da uomo. Vista l’utilità, con il passare del tempo sono diventate un elemento irrinunciabile dei capi maschili. Non importa se sportivi o eleganti, le tasche sono ancora oggi onnipresenti.

Gli abiti da donna, invece, non hanno avuto la stessa fortuna. All’epoca, le uniche tasche che venivano inserite negli abiti femminili erano a goccia, nascoste oppure munite di scomodi lacci.

Abiti da donna senza tasche: tra patriarcato e sessismo

Sul finire del 1800, le sarte iniziarono a modificare gli abiti da donna, inserendo le tasche sul retro del bustino. Una scelta a dir poco scomoda, che costringeva le donzelle a infilare una mano all’indietro per poterle utilizzare. In seguito, a sfoggiare soprabiti con tasche sono state soprattutto le cavallerizze che, proprio per questo motivo, vennero ribattezzate Amazzoni.

Le tasche, quindi, vennero associate a donne dallo spirito avventuroso e intraprendente con un carattere maschile. Ancora oggi, la realtà non è molto diversa. Gli abiti senza tasche restano appannaggio delle donne, una scelta che rappresenta alla perfezione il patriarcato in cui ancora siamo immersi.