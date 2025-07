Pensione anticipata con meno di 30 anni di contributi: il trucco legale che pochi conoscono

Come lasciare il lavoro con meno di 30 anni di contributi optando per la pensione anticipata: il trucco legale poco conosciuto.

A livello previdenziale, in Italia, esistono diversi modi per andare in pensione con meno di 30 anni di contributi. Non si tratta di scorciatoie illegali, bensì di un trucco, spesso non considerato, anche se legale, per lasciare prima il mondo del lavoro. Scopriamo, dunque, la strada da intraprendere per sfruttare questa opportunità.

Pensione anticipata con meno di 30 anni di contributi: il trucco da attuare in modo legale

Molti lavoratori, al giorno d’oggi, si ritrovano a conteggiare versamenti previdenziali inferiori alla soglia minima prevista per accedere alla pensione ordinaria, ma non per questo devono rinunciare all’idea di lasciare il lavoro in anticipo.

Vi sono, nello specifico, tre opzioni da tenere in considerazione, due delle quali legate alla pensione anticipata contributiva, una rivolta, invece, ad una categoria specifica di lavoratori.

anziani risparmi pensione

Chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e rientra – dunque – nel sistema contributivo puro, può richiedere la pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. Tuttavia, l’importo maturato non deve essere inferiore all’assegno sociale.

La seconda opzione è la pensione anticipata contributiva, che consente di lasciare il lavoro già a 64 anni, purché si abbiano almeno 20 anni di contributi e un assegno mensile pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale.

La soglia per le donne con figli scende a 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio, mentre con più figli arriva a 2,6.

Una possibilità per gli invalidi da lavoro

La terza via è riservata agli invalidi per motivi lavorativi. In questo caso, bastano 20 anni di contributi. Le donne devono raggiungere 56 anni di età, mentre gli uomini 61.

Al di fuori di questi percorsi, le possibilità di pensionamento anticipato con meno di 30 anni di contributi sono estremamente limitate.

D’altronde, bisogna considerare il fatto che il sistema pensionistico italiano tende a premiare le carriere lunghe penalizzando, inevitabilmente, chi è andato incontro a periodi di disoccupazione e contratti discontinui.