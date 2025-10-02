Passare all’elettrico conviene: le auto più convenienti del 2025

L’elettrico sta diventando una delle opzioni migliori per la mobilità sostenibile: i modelli di auto da acquistare quest’anno.

Negli ultimi anni, l’automotive europeo ha attraversato una trasformazione radicale, spinta dalle leggi ambientali e dalla progressiva stretta sul diesel. In questo contesto, dunque, l’auto elettrica non è più un oggetto di nicchia, bensì una scelta da tenere in considerazione per chi cerca sostenibilità e risparmio. Anche il nostro Paese, pur con un ritmo più lento rispetto ad altri mercati, registra una crescita costante delle immatricolazioni a batteria, sostenuta da incentivi e bonus governativi che possono raggiungere gli 11.000 euro.

La transizione non è – però – semplice: i prezzi restano un ostacolo per molte famiglie, già alle prese con una serie di aumenti, che hanno toccato, soprattutto, i beni di prima necessità. C’è da dire, però, che esistono diversi modelli che riescono a conciliare prestazioni, autonomia e costi contenuti. Ecco quali sono.

Auto sostenibili, perché conviene puntare sull’elettrico

Oltre alla riduzione delle emissioni, le auto elettriche offrono diversi vantaggi pratici. La manutenzione è generalmente più economica rispetto ai motori a combustione, grazie all’assenza di molte componenti soggette a usura.

Sul fronte dei consumi, il risparmio rispetto a benzina e gasolio è evidente, soprattutto per chi percorre molti chilometri in città.

chiavi auto

Il nodo da sciogliere, ad ogni modo, resta l’autonomia, che oggi oscilla tra i 250 e i 400 chilometri con una ricarica completa, mentre i modelli più avanzati superano i 600. Fondamentale, quindi, valutare la disponibilità di colonnine e i tempi di ricarica, che – in alcuni casi – scendono sotto la mezz’ora per riportare la batteria all’80%.

I modelli più convenienti del 2025

Tra le proposte più interessanti, c’è la Dacia Spring, compatta da 3,73 metri, ideale per la città. La versione base parte da 17.900 euro e garantisce fino a 305 km in ambito urbano, mentre la variante più potente arriva a 65 CV.

Un’altra scelta può essere, inoltre, la DR 1.0 EV, lunga appena 3,20 metri ma dotata di un’autonomia di 300 km. Full optional già nella versione di ingresso, parte da 22.900 euro e raggiunge i 120 km/h.

Completa il podio la Citroën ë-C3, prima elettrica della storica casa francese. Con 320 km di autonomia e tempi di ricarica rapidi (dal 20% all’80% in meno di mezz’ora), è pensata anche per chi viaggia. Prezzo di listino a partire da 23.900 euro.