Paris Hilton ha preso parte ai Fashion LA Awards in compagnia del suo fidanzato e promesso sposo Chris Zylka. Per l’evento, la bellissima ereditiera ha sfoggiato un abito di Philipp Plein, con ambia scollatura sul seno e sulla schiena (e un ampio spacco lungo le gambe). Numerose ovviamente le immagini a testimonianza dell’evento sui social, dove l’ereditiera ha avuto modo d’incontrare anche tante personalità del mondo del fashion business, tra cui Emily Ratajkowski, Nicole Richie e Paris Jackson.

Paris Hilton ai Fashion LA Awards

L’ereditiera si è presentata sul red carpet sfoggiando una forma smagliante: l’immancabile acconciatura biondo platino, un abito lungo con cintura dal fascino immortale, e ovviamente l’anello di fidanzamento. Protagonista assoluta del bellissimo abito è stata la scollatura, che con il suo corpo perfetto la Hilton ha saputo valorizzare con grande classe.

All’esclusivo evento Paris si è presentata in compagnia di Chris Zylka, suo promesso sposo, e ha avuto modo d’incontrare alcune vecchie conoscenze del mondo dello spettacolo, tra cui l’amica Nicole Richie.

Paris Hilton: la promessa di matrimonio

Dopo la proposta di matrimonio giunta finalmente lo scorso gennaio, Paris Hilton avrebbe dato via a quelle che saranno con tutte le probabilità le nozze più sfarzose dell’anno.

“Ho detto sì! Sono così felice ed entusiasta di essere fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico e anima gemella. Perfetto per me in ogni modo. Così dedicato, fedele, amorevole e di buon cuore. Mi sento come la ragazza più fortunata del mondo! Tu sei il mio sogno che si avvera“, aveva annunciato su Instagram dopo la fatidica domanda.

Le nozze sono previste alla fine dell’estate 2018, e probailmente si terranno in una delle tenute dell’ereditiera.

