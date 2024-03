Paolo Virzì ha abbandonato la sala cinema dove presentava il suo film: “Si vede malissimo”. La dura critica contro il cinema torinese.

Momenti di tensione durante la presentazione dell’ultimo film di Paolo Virzì, “Un altro Ferragosto”, in un cinema di Torino. Il cinema Ambrosio è stato scelto come luogo per la presentazione del film, ma qualcosa è andato storto.

Il regista è uscito dalla sala e ha persino lasciato un messaggio con un pennarello sulla locandina appesa fuori dalla struttura: “Proiezioni annullate! Andate a vederlo in un altro cinema“. Ma adesso il regista rischia una querela.

Paolo Virzì furioso contro il cinema Ambrosio

Durante la proiezione del suo ultimo film, Virzì si è alzato e se n’è andato. “Trovo incredibile che a Torino si possa proiettare in un modo così scadente. Evitate di vedere qui all’Ambrosio Un altro Ferragosto” dichiara il regista.

Si è poi scagliato contro l’intera istituzione la notte del 12 marzo: “Questo era un cinema bellissimo, non so cosa sia capitato, ora fatevi restituire tutti quanti il costo del biglietto“.

PAOLO VIRZÌ

E infine annuncia: “Scusate tanto, evitate di vederlo qui! Proiezioni annullate, andate a vederlo in un cinema decente“.

Ma è presto arrivata la risposta del proprietario del cinema.

Paolo Virzì rischia la querela: la risposta del proprietario del cinema Ambrosio

Sergio Troiano, proprietario del cinema Ambrosio, ha risposto al regista con decisione. “Denuncerò Paolo Virzì per diffamazione. Lui non ha visto il film, è entrato gli ultimi cinque minuti e ha sclerato. Mi è venuto addosso fisicamente: io non ho accettato la rissa perché sono un signore” ha raccontato.

Si è poi difeso affermando: “Vi invito a chiamare Garrone, Castellitto, Cortellesi, che sono venuti negli ultimi 6 mesi qui a presentare i loro film. Nessuno di loro si è lamentato. E venite qui al cinema: nell’entrata è appeso un ringraziamento di pugno di Virzì, scritto quando due o tre anni fa venne a presentare ‘Ella & Jhon’ con Helen Mirren. In quella occasione scrisse: ‘Grazie amici del Cinema Ambrosio! Paolo Virzì“.

Intanto il film è stato ritirato dal cinema Ambrosio che entro il prossimo mese chiuderà per lavori di ristrutturazione.