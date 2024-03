Loredana Bertè rivela i motivi del ricovero in ospedale e i problemi di salute che l’hanno colpita. Ecco come sta adesso la cantante.

La cantante Loredana Bertè ha fatto preoccupare i suoi fan e il mondo dello spettacolo quando il suo team ha annunciato la cancellazione del suo concerto a causa di problemi di salute. Colpita da un improvviso “Dolore addominale“, come chiarito dal post Instagram pubblicato sul suo profilo social, la cantante era stata subito ricoverata per degli accertamenti.

Dopo un preoccupante silenzio, la cantante è tornata sui social per aggiornarli sulle sue condizioni di salute e rivelare i dettagli del suo ricovero in ospedale. Ecco cosa ha annunciato.

Loredana Bertè: necessari ulteriori accertamenti

Nel post Instagram pubblicato da Loredana si legge “Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una “terapia d’urto” e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere“.

Nel post la Bertè si dice “Mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti“.

Tuttavia, ha anche rassicurato i fan che potranno vederla presto in televisione.

Loredana Bertè: concerti cancellati ma non mancherà a The Voice Senior

Nonostante a causa dei suoi problemi di salute la cantante abbia dovuto posticipare alcune date del suo tour, la Bertè ha confermato la sua presenza a The Voice Senior.

Infatti, ha spiegato “Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute” e continua “Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco!“.

Sotto al post sono arrivati centinaia di commenti di fan e colleghi che le hanno mostrato il loro sostegno e supporto, oltre agli auguri di pronta guarigione.