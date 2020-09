Il conduttore di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio, si è scagliato contro Beppe Grillo che avrebbe a sua volta aggredito un giornalista della trasmissione.

Beppe Grillo avrebbe spinto un giornalista di Dritto e Rovescio e spruzzato contro di lui del gel sanificante. Il conduttore Paolo Del Debbio non l’ha presa affatto bene, e si è scagliato contro Grillo con un’invettiva al vetriolo: “Fattela con me vengo da un quartiere popolare di Lucca, a me non fai paura. Non ti sto minacciando, non lo meriti, sei un poveretto”, ha detto il conduttore di Dritto e Rovescio durante la trasmissione.

Paolo Del Debbio contro Beppe Grillo: lo sfogo

Con un monologo al vetriolo Paolo Del Debbio si è sfogato contro Beppe Grillo, che qualche giorno fa, a Marina di Bibbona, ha aggredito il giornalista di Dritto e Rovescio Francesco Selvi.

Beppe Grillo

Del Debbio non ha risparmiato insulti e improperi contro il fondatore del Movimento 5 Stelle, e a Dritto Rovescio ha dichiarato contro di lui:

“Il tuo è un caso di senilità anticipata, va curata. Uno che fa una roba del genere è bene che si interroghi su se stesso. Il problema è tuo, a me fai un baffo. La vita che fai sono c***i tuoi – conclude Del Debbio – se non c’hai sotto due noccioline ma due cog****i attacca quelli come me, quelli più forti. Sei veramente un poveretto”.

La denuncia di Francesco Selvi

Lo stesso giornalista che sarebbe stato aggredito dal fondatore del M5S ha denunciato l’accaduto in diretta a Dritto e Rovescio: “Grillo mi ha spruzzato del gel santificante e mi ha spinto violentemente”, ha affermato Francesco Selvi. Il politico replicherà contro le accuse del giornalista?

Selvi avrebbe incontrato Beppe Grillo in uno stabilimento balneare e lì, dopo essersi identificato, avrebbe tentato di fargli qualche domanda. Per tutta risposta Grillo sarebbe andato su tutte le furie (e del resto che non abbia un buon rapporto con i giornalisti è cosa nota). “Ero nella zona per realizzare un servizio per Dritto e Rovescio, trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio. Dopo essermi qualificato ho fatto alcune domande di politica al signor Grillo con il cellulare acceso”, ha dichiarato Selvi.