Pamela Prati: “Mia intervista a Belve? Un cult e mi hanno copiato”

Presente, passato e futuro per Pamela Prati che si è raccontata in una lunga intervista dove ha affrontato tematiche anche intime.

Mitica soubrette e volto storico della tv italiana, Pamela Prati è stata protagonista di una bella intervista a Today nella quale ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua carriera ma anche della sua vita privata. Non sono mancati passaggi anche riguardo ad avvenimenti più o meno recenti come la partecipazione al Grande Fratello ma anche quello legato alla sua intervista a Belve.

Pamela Prati, le parole su Belve

Tra i vari passaggi dell’intervista a Today di Pamela Prati, spicca sicuramente il capitolo dedicato alla sua partecipazione a Belve diventata “un cult”.

Commentando la recente situazione di Teo Mammucari, la Prati ha detto: “Belve è quello, se vai sai che è così”. E a livello personale: “Io mi sono divertita. Francesca è molto intelligente, a me piace tanto. In una conferenza stampa ha detto che grazie alla mia intervista il programma è passato in prima serata. Divenne virale. A proposito, va beh…”.

Pamela Prati

La Prati ha spiegato di essere stata copiata da alcuni personaggi per quanto riguarda l’approccio all’intervista con la Fagnani: “Ho visto che molti, senza fare nomi, hanno cercato più o meno di dire le cose che ho detto io. Hanno provato a replicare quello che ho fatto io. In alcuni personaggi l’ho notato, sì”.

Le confessioni personali

Tra le varie domande dell’intervista a Today, la Prati ha raccontato: “Una fase in cui sono contenta. Faccio bilanci, siamo anche alla fine dell’anno, e sono positivi. Ho entusiasmo e allo stesso tempo un po’ di paura, che però è essenziale perché ti rende forte”.

E sulle sue paure: “Di cosa ho paura? Dell’ignoto. Non sapere cosa ci aspetta domani mi spaventa, ecco perché vivo ogni giorno come fosse l’ultimo, intensamente. Dobbiamo goderci la vita perché è solo una. Anche queste donne nemiche delle donne, ma perché? Abbiamo una forza incredibile e la sprechiamo così, invece di sostenerci a vicenda. Si critica invece di costruire. Io sono amica delle donne”.