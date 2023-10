Palazzo Palladini, il palazzo protagonista della soap Un posto al sole, è disponibile su Airbnb: ecco come prenotare il proprio pernottamento.

Sei un fan della soap opera Un posto al sole, la più longeva della storia della televisione italiana? Allora avrai sempre sognato di trascorrere almeno una notte a Palazzo Palladini, l’iconico palazzo in cui abitano molti dei protagonisti della fiction. Un sogno che adesso può diventare realtà, grazie alla nuova collaborazione tra Airbnb, Fremantle e Rai.

Da ottobre c’è un nuovo host sulla nota piattaforma dedicata alla prenotazione di alloggi e camere per brevi periodi in tutto il mondo. Di chi si tratta? Di Patrizio Rispo, l’attore napoletano che da quasi trent’anni interpreta Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini. Ma com’è possibile prenotare una notte nello splendido palazzo in zona Posillipo a Napoli? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il palazzo di Un posto al sole arriva su Airbnb

Palazzo Palladini non è semplicemente un set televisivo. Esiste davvero, anche se con un altro nome. Si chiama Villa Volpicelli ed è un edificio storico, addirittura del Seicento, affacciato sul Golfo di Napoli. Una location spettacolare entrata tra le soluzioni prenotabili su Airbnb nella Categoria Dimore Storiche in Europa, come annunciato anche da uno dei protagonisti all’interno di una puntata recente della soap opera.

Patrizio Rispo

A raccontare i dettagli di questa novità è stato lo stesso Rispo, host del soggiorno: “Il bello di Un posto al sole è la sua connessione con la realtà. Per questo sono entusiasta di questa iniziativa, che mi permette di portare il mio personaggio fuori dallo schermo e dà la possibilità alle persone di entrarvi come comparse, diventando così parte della grande famiglia di Palazzo Palladini“.

Come funziona il soggiorno a Palazzo Palladini

Sarà possibile per due fan della nota soap opera soggiornare per una notte all’interno di una camera speciale di Villa Volpicelli, ispirata al personaggio di Giulia. Il soggiorno comprende anche la possibilità di conoscere l’host, l’attore Patrizio Rispo, che avrà il compito di accogliere gli ospiti e di condividere con loro un aperitivo di benvenuto sulla terrazza, diventando per una sera la guida perfetta per scoprire i luoghi migliori da visitare a Napoli.

Terrazza Villa Volpicelli

Ma l’esperienza comprende anche una cena per due presso una tipica pizzeria partenopea, una visita esclusiva agli studi di Un posto al sole, con la possibilità di recitare come comparse in una puntata e, per concludere, una colazione consegnata direttamente la mattina al check-out da una pasticceria napoletana.

Come prenotare e prezzo

I fan della soap opera interessati al soggiorno a Palazzo Palladini potranno inviare una richiesta di prenotazione a partire dal 17 ottobre alle ore 11 al link www.airbnb.it/unpostoalsole. Il soggiorno sarà possibile solo per due persone ed è previsto martedì 7 novembre al costo di 10 euro. Non sarà compreso nel pernottamento il trasferimento per e da Napoli per i due fortunati ospiti.

Una volta terminata questa opportunità più unica che rara, Villa Volpicelli rimarrà comunque prenotabile anche per tutti gli altri utenti di Airbnb secondo le consuete modalità, inserita come abbiamo già anticipato nella categoria riservata alle Dimore Storiche. Una splendida notizia per tutti coloro che desiderano conoscere Napoli da una prospettiva unica nel suo genere.