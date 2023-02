Pablo Neruda frasi: le citazioni sul matrimonio e sull’amore più belle tratte dalle opere del poeta cileno.

C’è un poeta nato in Sud America ma entrato nel cuore di tantissimi lettori in tutto il mondo: Pablo Neruda. Un autore che ha saputo superare ogni confine, fino a diventare una colonna della storia letteraria del Novecento. Nel corso della sua vita ha scritto tantissime opere e pubblicato molte raccolte di poesia diventate famose ovunque, tradotte in ogni lingua. Di Pablo Neruda, frasi e citazioni si sono trasformate in veri aforismi, soprattutto sull’amore. Scopriamo insieme alcune delle più belle e famose in assoluto.

Frasi matrimonio Neruda: le migliori

Pochi poeti al mondo, o ancor più pochi scrittori e pochi pensatori nella storia dell’umanità hanno saputo indagare ed esplorare i sentimenti dell’essere umano come Pablo Neruda. Uno in particolare: l’amore. Non a caso, sono davvero moltissime le poesie o le frasi trasformatesi in citazioni e in aforismi diventati celebri in tutto il mondo e utilizzate ancora oggi da tantissime coppie, anche per le proprie promesse nuziali.

Premio Nobel nel 1971 per la letteratura, dipinto in maniera straordinaria anche dal film Il postino con Massimo Troisi, Neruda è infatti uno degli autori più amati anche dalle nuove generazioni, anche dei più giovani, che riescono a rivedersi nelle sue parole, a leggere tra le sue righe la descrizione perfetta dei propri sentimenti per la persona amata. Un dono che ha reso il grande poeta cileno un’icona probabilmente destinata all’immortalità.

Se stai cercando qualche citazione da poter leggere o da poter utilizzare durante il tuo matrimonio, ecco alcune delle migliori:

– Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

– Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo, ciò ch’era addormentato sulla tua anima.

– Amami, compagna. Non mi lasciare. Seguimi. Seguimi, compagna, su quest’onda di angoscia. Ma del tuo amore si vanno tingendo le mie parole. Tutto ti prendi tu, tutto. E io le intreccio tutte in una collana infinita per le tue mani bianche, dolci come l’uva.

– Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso.

– Saprai che non t’amo e che t’amo perché la vita è in due maniere, la parola è un’ala del silenzio, il fuoco ha una metà di freddo. Io t’amo per cominciare ad amarti, per ricominciare l’infinito, per non cessare d’amarti mai: per questo non t’amo ancora. T’amo e non t’amo come se avessi nelle mie mani le chiavi della gioia e un incerto destino sventurato. Il mio amore ha due vite per amarti. Per questo t’amo quando non t’amo e per questo t’amo quando t’amo.

– E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.

– Io andavo per il sentiero, tu venivi per esso, il mio amore cadde tra le tue braccia, il tuo amore tremò nelle mie. Da allora il mio cielo di notte ebbe stelle e per raccoglierle la tua vita si fece fiume.

– Di notte sogno che tu ed io siamo due piante che son cresciute insieme con radici intrecciate… E che tu conosci la terra e la pioggia come la mia bocca, perché di terra e di pioggia siamo fatti.

– Riempiti di me. Desiderami, prosciugami, versami, immolami. Chiedimi. Raccoglimi, contienimi, nascondimi. Voglio esser di qualcuno, voglio esser tuo, è la tua ora. Sono colui che è passato con un salto sulle cose, il fuggitivo, il sofferente.

Pablo Neruda: frasi sull’amore

Poeta e scrittore impegnato anche politicamente, Neruda è diventato famoso, più che per i suoi pensieri di analisi sulla società, proprio per le sue frasi d’amore. Sono state le sue emozionanti pagine dedicate a questo sentimento, come quelle che abbiamo appena letto, a regalargli infatti un successo straordinario che dura ancora oggi.

Se quindi stai cercando ancora delle citazioni da dedicare quindi alla persona che più ti fa battere il cuore, anche delle semplici riflessioni sull’amore, ecco alcune delle più belle in assoluto:

– Sentire l’amore di quelli che amiamo è il fuoco che alimenta la vita.

– Ma non amo i tuoi piedi se non perché camminarono sopra la terra e sopra il vento e sopra l’acqua, fino a che m’incontrarono.

– Amare è così breve, dimenticare così lungo.

– Le stelle più grandi mi guardano con i tuoi occhi. E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

– Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.

– Amo l’amore che si suddivide in baci, letto e pane. Amore che può essere eterno e può esser fugace. Amore che vuol liberarsi per tornare ad amare.

– Amore, quante strade per arrivare a un bacio, quale errante solitudine prima di arrivare alla tua compagnia.

– Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d’amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo.

– L’amore, mentre la vita ci incalza, è solo un’onda più alta fra le onde.

