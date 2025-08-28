Il 28 agosto porta scintille nel cuore: alcuni segni si ritrovano a vivere emozioni improvvise, coinvolgenti, a tratti ingestibili.

C’è chi scopre un’attrazione che non aveva previsto, chi si lascia finalmente andare, e chi rischia di farsi trasportare troppo. In ogni caso, il cielo parla chiaro: l’amore oggi ha il volume al massimo.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Sei impulsivo, ma oggi ti conviene ascoltare prima di agire. Qualcuno potrebbe fraintendere le tue intenzioni.

Toro

Giornata ideale per chiarire un malinteso di coppia. Mettici cuore, non solo logica.

Gemelli

Incontri inaspettati e scambi di sguardi: l’amore oggi ti ronza intorno. Riuscirai a coglierlo?

Cancro

Attenzione: potresti innamorarti di qualcuno che non avevi considerato. Emozione intensa, ma confusa.

Leone

Uno dei segni protagonisti dell’amore travolgente! Oggi è impossibile ignorarti, sei seducente, carismatico, magnetico.

Vergine

Tendi a razionalizzare troppo, ma oggi una persona ti scombina i pensieri. Non è detto che sia un male.

Bilancia

Hai voglia di leggerezza e romanticismo. Oggi potresti perderti in una conversazione che vale più di mille gesti.

Scorpione

L’altro segno travolto dall’amore oggi sei tu. Una passione nascosta potrebbe esplodere in modo clamoroso.

Sagittario

Occhi puntati su di te, anche se non te ne accorgi. Qualcuno ti osserva e prova qualcosa.

Capricorno

Hai voglia di certezze, ma l’amore oggi si muove su terreni scivolosi. Attenzione a non controllare troppo.

Acquario

Ti lasci trasportare da un messaggio, da un’emozione improvvisa. Rischi di perdere la testa (e forse ti piace così).

Pesci

Sensibile e profondo, oggi ti ritrovi a sognare a occhi aperti. E qualcuno potrebbe unirsi al tuo sogno.

I consigli delle stelle

Leone e Scorpione sono i segni che vivranno una giornata all’insegna della passione e dell’intensità emotiva: possono nascere amori, riaccendersi desideri, o esplodere attrazioni impreviste.

Il cielo del 28 agosto è perfetto per lasciarsi andare, ma anche per chiarire sentimenti sospesi. Chi saprà ascoltare il cuore, oggi, farà un passo avanti importante.