Tutti i segreti degli orologi Richard Mille: dal motivo del loro prezzo altissimo alla passione dei piloti di Formula 1.

Chi non è appassionato di orologi, avrà conosciuto i modelli Richard Mille solo nel 2022, quando proprio uno di questi costosissimi accessori è stato rubato al pilota della Ferrari Charles Leclerc a Viareggio. Un modello speciale, griffato proprio Ferrari, dal valore commerciale di circa 2 milioni di euro.

Un prezzo che può sembrare esorbitante e fuori da ogni logica, ma che rientra appieno nella filosofia dell’azienda Richard Mille, che da anni produce non degli orologi, ma dei veri e propri oggetti di lusso, accessori che si propongono come segnatempo innovativi, grazie all’utilizzo delle tecnologie più moderne e di materiali all’avanguardia. Più che orologi, delle vere opere d’arte. Ma come mai costano così tanto? Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro e riassumere la storia di questo brand.

La storia degli orologi Richard Mille

Brand fondato nel 1999 da Richard Mille, dopo una carriera lunga nel mondo dell’orologeria e della gioielleria, ha per vera e propria mission aziendale il riuscire a creare modelli che possano portarci direttamente nel futuro. L’idea di base di Mille è stata quella di creare qualcosa che si discostasse dal resto dei prodotti presenti sul mercato, per guardare sempre oltre.

Collezione orologi

Utilizzando materiali provenienti dal mondo della Formula 1 o dell’industria aerospaziale, Richard Mille è riuscito a creare dei modelli davvero originali a partire dall’esordio nel 2001, quando presentò l’RM 001 Tourbillon, prodotto in serie limitata in soli 17 esemplari. Un modello che conquistò subito il pubblico, seguito in breve tempo dalla versione 002.

Con il passare degli anni l’azienda è stata in grado di accontentare il proprio pubblico puntando su varie fasce d’età e diverse tipologie di persone. Ci sono Richard Mille più adatte agli adulti, altri più giovanili, altri ancora pensati per un pubblico femminile, altri per un pubblico sbarazzino. Tutti però sono costruiti utilizzando materiali all’avanguardia e nuove tecnologie, grazie anche all’aiuto delle tante aziende e dei personaggi famosi che hanno voluto mettere la propria griffe su determinati modelli. Abbiamo così il Richard Mille firmato McLaren, quello firmato Pharrell Williams, Rafa Nadal, Roberto Mancini, Ferrari e così via.

Orologi Richard Mille: che prezzi!

Ma quanto costano gli orologi Richard Mille? Non tutti sono come quello di Leclerc, dal valore di 2 milioni di euro. Si parte però da un prezzo non proprio per ogni tasca: 60mila euro per i modelli di base. E ce ne sono alcuni che vanno anche oltre il valore del modello sottratto al pilota monegasco a Viareggio.

Ovviamente, prezzi del genere hanno una ragione e dipendono dai materiali utilizzati, da caratteristiche tecniche specifiche o anche dalla tiratura. Proprio per questo, più che orologi di lusso, come i Rolex, i Richard Mille possono essere considerati orologi d’élite, destinati a una fascia di clienti ristrettissima e in grado di spendere somme esorbitanti per un singolo oggetto. Di seguito la foto di uno dei modelli più innovativi:

