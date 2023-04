Regina della musica italiana come poche, Ornella Vanoni vive in una casa mozzafiato nel cuore di un palazzo ottocentesco a Milano. L’avete mai vista? Dentro c’è tutto un mondo da scoprire…

Il nostro viaggio nelle case vip prosegue con la splendida residenza milanese di Ornella Vanoni, un nido glamour e accogliente dove si respira aria di arte e relax in ogni angolo. L’appartamento si trova in un palazzo ottocentesco del capoluogo lombardo, precisamente nell’elegante quartiere Brera, e al suo interno ci sono cose che forse non vi aspettate!

Dove vive Ornella Vanoni: la casa a Milano è uno scrigno di perle di design

La casa di Ornella Vanoni si trova in un palazzo di metà Ottocento nel quartiere Brera, a Milano, e alcune immagini sono state mostrate dalla stessa cantante e da Architectural Digest Italia su Instagram.

Ornella Vanoni

L’abitazione, un delizioso appartamento super luminoso nel cuore dell’elegante zona del capoluogo lombardo, è densa di particolari che non passano inosservati.

Molte informazioni arrivano proprio da AD Italia, che spiega la struttura della casa di Ornella Vanoni in un approfondimento sul design scelto dall’artista e curato in ogni minimo dettaglio. Il progetto dell’appartamento è stato affidato ad Alessandro Trevisani, architetto veneziano, con la collaborazione di Nadia Orecchio.

Lo stile, riporta il magazine di architettura, è stato trasformato radicalmente sfruttando la luce naturale che penetra dalle ampie finestre, aprendo gli spazi rispetto all’impianto originario che inizialmente si presentava un po’ angusto per via di un assetto anni ’50 con un lungo corridoio buio su cui si articolavano le varie stanze dell’abitazione.

Il salotto a casa di Ornella Vanoni

Il salotto di Ornella Vanoni, che abbiamo intravisto anche in alcuni contenuti social, è il cuore pulsante della casa.

Nella sala, impreziosita da complementi d’arredo raffinati e originali tra cui un tappeto di Anna Godeassi e una libreria bianca dalle linee pulite ed essenziali, spiccano un divano rosso di Cargo e sopra un’opera di Fausto Melotti, il tutto incorniciato da una scultura in terracotta Personaggio 1983 Lothar Fischer e dei tavolini di modernariato con due lampade di FontanaArte.

I pavimenti in parquet e le pareti verde chiaro donano agli ambienti una carezza super rilassante e molto raffinata, quasi d’altri tempi, a confezionare un nido dove la frenesia della città sembra lontana anni luce.

Nella zona living di Ornella Vanoni non manca un bel camino, inserito nel progetto dall’architetto Trevisani, nonostante una piccola resistenza dell’artista, a regalare una ulteriore nota di intimità e calore alla splendida casa…

La sala da pranzo a casa di Ornella Vanoni

A casa di Ornella Vanoni, la sala da pranzo rappresenta un ambiente molto luminoso e accogliente, al tempo stesso molto elegante e senza fronzoli.

La cantante ha dichiarato al magazine AD Italia di aver iniziato ad arredare la sua abitazione proprio partendo da questo angolo dell’appartamento, scegliendo un tavolo bianco dalle linee moderne e minimal a cui ha abbinato delle sedie chiavarine perché “leggerissime eppure fortissime“.

Amante dei dettagli e dell’ordine, ma senza eccessi, Ornella Vanoni ha scelto un arredamento che rispetta la sua idea di un’esistenza fondata sull’essenza e non sull’apparenza. Via il superfluo, spazio all’anima in tutta la sua purezza e autenticità.

Una casa come un quadro d’autore in cui immergersi per ritrovare la giusta dimensione di relax e benessere…

“Soltanto alcune opere che mi hanno regalato i miei amici artisti mi seguono“, ha rivelato parlando della sua dimora mostrata in esclusiva da AD Italia, e tra queste un “Frammento” di Arnaldo Pomodoro, posizionato sopra il camino, diverse sculture firmate da Fausto Melotti e i pulcini in vetro di Murano di Alessandro Pianon.

Questi ulltimi sono posizionati sulla porzione di parete sopra la porta, tra la sala da pranzo e la cucina, con l’effetto di una cornice di forme e colori vivissimi che è impossibile non amare…

Riproduzione riservata © 2023 - DG