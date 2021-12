Una brutta caduta precluderà la partecipazione alla prima de La Scala a Ornella Vanoni, che proprio in queste ore si è fatta male e dovrà rinunciare all’evento importante.

È proprio la stessa cantante ad annunciare la brutta notizia su Twitter, social che lei ama molto per comunicare con i suoi fan. Il fortuito incidente è capitato perchè Ornella voleva tanto accarezzare un cane, ma nel farlo è inciampata e caduta, facendosi male. Ecco il suo tweet di annuncio:

Ieri l'altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta…

Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al @teatroallascala, con il mio amico @kingmarracash e di non essere domani