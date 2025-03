Olly a Che Tempo Che Fa rivela i motivi dietro la sua rinuncia all’Eurovision: “La musica è mia, voglio dedicarmi ai concerti per i fan”.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025, ha sorpreso tutti il rifiuto di Olly all’Eurovision Song Contest 2025. Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto il cantante a prendere questa decisione?

A rivelarlo è stato lo stesso Federico Olivieri (vero nome di Olly), quando è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Qui il cantante ha rotto il silenzio e svelato tutte le ragioni che l’hanno portato a questa difficile decisione. Scopriamo tutti i dettagli.

Il successo dopo Sanremo: “La mia vita è la stessa”

Olly è stato ospite di Che Tempo Che Fa, dove ha raccontato come sta vivendo il successo dopo la vittoria.

Il cantautore genovese ha rivelato che, nonostante il trionfo all’Ariston, la sua vita non è cambiata radicalmente: “Sanremo è stato uno schiaffo, ma cerco di fare le stesse cose di prima. Mi alleno, esco con gli amici, passo il tempo con la mia famiglia. L’unica cosa strana? Incontrare Giorgio Armani e dirgli solo ‘complimentoni’. Potevo fare di meglio!“.

Uno dei momenti più emozionanti per Olly è stato ricevere i complimenti da Vasco Rossi, un’icona della musica italiana. Il giovane artista ha ammesso che questo riconoscimento ha un valore enorme per lui: “Non so se i complimenti di Vasco valgano più della vittoria di Sanremo, secondo me siamo lì. È un onore ricevere il suo apprezzamento“.

Qui il video dell’intervista.

La scelta di dire no a Eurovision

Tra i temi affrontati, Olly ha ribadito le ragioni che lo hanno portato a rinunciare all’Eurovision Song Contest. Una decisione che ha sorpreso molti fan, ma che per lui è stata naturale.

“La musica è mia, è un lavoro di squadra ma la faccia ce la metto io. Ho scelto di non partecipare per concentrarmi sui concerti già programmati. Per me, il rapporto con il pubblico viene prima di tutto” ha rivelato il cantante.

Nonostante il no alla competizione europea, Olly non esclude future collaborazioni con il rappresentante italiano, Angelina Mango: “Con Lucio (Angelina Mango, ndr) sicuramente faremo qualcosa dopo Eurovision. Ora ognuno segue la propria strada, ma ci ritroveremo“.