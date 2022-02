Arianna Fontana vince ancora una volta alle Olimpiadi di Pechino: stavolta si aggiudica l’argento nei 1500 metri dello short track, diventando l’italiana con più medaglie ai Giochi invernali.

La pattinatrice valtellinese conquista quota 11 medaglie olimpiche e scavalcato nella graduatoria di tutti i tempi negli sport invernali Stefania Belmondo, in qualità di rappresentante nostrana con più medaglie ai Giochi. Belmondo ne vanta oggi 10.

Per la campionessa di Sondrio si tratta della terza medaglia in questa rassegna di Olimpiadi invernali, dopo l’oro nei 500 metri e l’argento nella staffetta mista.

