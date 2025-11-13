Il 20 novembre accadrà qualcosa di rarissimo alla Luna: cosa sappiamo

Novilunio speciale quello del 20 novembre 2025: il prossimo evento così “distante” avverrà tra ben 18 anni.

Il novilunio del 20 novembre 2025 è molto affascinante, anche perché non se ne vedranno di simili fino al 2043. Questo significa che nei prossimi 18 anni la Luna non sarà mai più così distante dalla Terra. Una domanda sorge spontanea: cosa riusciremo a percepire con i nostri occhi?

Novilunio 20 novembre 2025: perché è speciale

Il 20 novembre 2025 è una data da segnare in agenda, soprattutto se si è appassionati di eventi astronomici. Si verificherà, infatti, un novilunio assai speciale, che verrà replicato, o meglio superato l’1 dicembre del 2043. Bisognerà aspettare ben 18 anni per scrutare una Luna Nuova più distante dalla Terra.

Prima di vedere di quali distanze parliamo, è bene ricordare che l’orbita della Luna attorno alla Terra è ellittica o eccentrica, quindi non perfettamente circolare. Il nostro pianeta non si trova al centro e il satellite naturale è in rotazione sincrona con esso. Di conseguenza, la Luna può trovarsi nel punto più vicino (perigeo) o in quello più lontano (apogeo).

Il 20 novembre, il novilunio si verificherà molto ridosso dell’apogeo, motivo per cui risulterà così lontana. Nello specifico, si troverà a 406.691 chilometri dalla Terra. La Luna Nuova dell’1 dicembre 2043, invece, raggiungerà 406.704 chilometri, ossia 13 chilometri in più.

Novilunio: cosa percepiranno i nostri occhi

Il novilunio del 20 novembre 2025 è un evento degno di nota, ma agli occhi dei non addetti ai lavori potrebbe apparire meno affascinante rispetto alla Luna piena o all’eclissi lunare. Il motivo è presto detto: si verifica quando il satellite è allineato fra il Sole e la Terra. Segna, quindi, l’inizio del ciclo lunare, ma in questo periodo nel cielo non si vede la Luna perché è oscurata dalla brillantezza del Sole.