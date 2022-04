Nei giorni scorsi in molti sono stati in apprensione per l’attore, il quale si è sentito male durante una prova per decretare il leader ora il naufrago racconta tutto ai suoi compagni.

Nicolas Vaporidis si è sentito male durante una prova leader, dovendo correre subito in infermeria. Dopo essere stato visitato, l’attore è tornato alla Playa e ha raccontato la sua disavventura agli altri naufraghi. Fortunatamente, il concorrente attualmente sta bene e si è ripreso del tutto dallo sventurato episodio.

Le dichiarazioni di Nicolas Vaporidis

Attimi di panico e preoccupazione per Nicolas Vaporidis che nelle scorse puntate non si è sentito bene. Il naufrago tornato dalle osservazioni dei medici, racconta come si è sentito durante la prova. Come riporta lanostratv.it, l’attore dichiara: “Sono stato male subito dopo. Ragazzi, sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito. Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo…“

Dopo l’esperienza in ogni caso, Vaporidis ammette di stare benissimo e di aver ripreso le forze rassicurando i suoi compagni. Nonostante il suo malore le cose però, non sono migliorate con Jeremias Rodriguez con cui continua ad esserci dell’astio. Tra i due non c’è mai stata una grossa simpatia e non sono mancati liti, discussioni e scontri. Ad ogni modo, l’attore che ha ritrovato la sua serenità è pronto a riprendere il suo percorso da dove lo aveva lasciato, in forma come prima.

