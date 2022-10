Ecco le location di Non c’è più religione, film con protagonista Claudio Bisio ambientato nell’immaginario paese di Porto Buio.

Quella formata da Luca Miniero e Claudio Bisio è ormai una coppia affermata della commedia italiana, sono infatti tanti i film diretti dal primo nel quale il secondo è protagonista: Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Attenti al gorilla e Non c’è più religione. Quest’ultimo è uscito nelle sale cinematografiche nel 2016: il film è ambientato a Porto Buio, paesino nel quale l’unica attrazione turistica è l’annuale presepe vivente ma a causa del ridotto tasso di natalità, l’unico bambino che abita nel paese è diventando troppo grande per interpretare il piccolo Gesù, il sindaco Cecco decide quindi di rivolgersi alla comunità marocchina che abita dall’altra parte dell’isola per avere “in prestito” un bambino. Vediamo ora quali sono le location di Non c’è più religione.

Non c’è più religione, le location del film con Claudio Bisio

Come detto in precedenza Non c’è più religione è ambientato nel paesini di Porto Buio, in realtà si tratta di un paese immaginario, che non esiste. Per trovare le location del film bisogna andare in Puglia.

Claudio Bisio

Uno dei luoghi principali che ha ospitato regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori del film è Manfredonia, in particolare il quartiere Siponto della cittadina situata.

Altra location importante del film è Monte Sant’Angelo, il centro abitato più elevato del Gargano: è qui che sono state girate le riprese di molte scene con protagonista il sindaco Cecco. Di Monte Sant’Angelo si può riconoscere la Chiesa della Santissima Trinità che è ripresa dall’esterno.

Infine, tra le location di Non c’è più religione troviamo anche l’Isola di San Nicola, ovvero una delle isole che fanno parte dell’arcipelago della Tremiti (è l’isola principale).

Non c’è più religione: il cast del film

Oltre al già citato Claudio Bisio, nel cast di Non c’è più religione troviamo anche Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Cacioppo e Laura Adriani.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG