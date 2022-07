Secondo alcune indiscrezioni sembrava che Noemi Bocchi avesse pubblicato dei video della sue vacanze ma c’è un equivoco.

Secondo quanto riporta il Corriere, nelle ultime ore la nuova fiamma di Totti avrebbe postato delle foto delle sua vacanza. Ma in realtà né i video, né il profilo Instagram appartiene a lei secondo la ricostruzione di FanPage che ha scovato l’arcano.

Noemi Bocchi pubblica dei video delle vacanze ma il profilo non è suo

Francesco Totti

Come riporta FanPage: “Dopo Ilary Blasi, anche Noemi Bocchi pubblica su Instagram i video delle vacanze”, si legge sul Corriere a proposito di due filmati presumibilmente pubblicati dalla nuova fiamma di Francesco Totti. Si tratta di due video publicati in sequenza, apparsi anche su Instagram tra le story pubblicate dai numerosissimi account fake creati a nome della 34enne romana (che è riservatissima e il cui vero profilo IG, blindato, conta solo 3000 followers). Account che tuttavia non sono gestiti dalla diretta interessata e che sono nati solo allo scopo di approfittare del clamore mediatico che la figura di Noemi ha suo malgrado generato.“

Il portale ha dunque ricostruito la vicenda, e ha scoperto che i video non appartengono alla nuova fiamma del calciatore. Le clip sono di due creator differenti, entrambe influencer che hanno a che fare con il settore viaggi. Come riporta FanPage: “Il filmato in cui compare la donna in bici – donna che non è Noemi – appartiene a Gaia Consalvo, travel storyteller, ed è stato girato a Limone sul Garda. Il secondo, quello in cui Noemi sarebbe in barca, è stato invece originariamente postato sul profilo Instagram Sailingadhara e poi falsamente attribuito alla presunta nuova fiamma di Francesco Totti.“

