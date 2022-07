Chiara Nasti ha risposto senza peli sulla lingua a un hater che l’ha insultata sui social per il suo seno definendolo “di plastica”.

L’influencer è nota per le tante polemiche che attira sui social con le sue dichiarazioni. Questa volta però ha risposto a un hater che l’ha punzecchiata su un suo presunto intervento chirurgico al seno. Le sue parole sono state piuttosto pungenti e senza alcun tipo di remore.

La replica di Chiara Nasti agli hater

“Ma plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica” lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna. Pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione. Poi la Nasti continua creando ancora più polemiche: “Tanto vere o finte a te nessuno le dà…insomma guardati“. Questa la risposta dell’influencer all’hater che le ha detto: “Hai il seno di plastica“.

Una risposta lapidaria e decisa per lady Zaccagni che aspetta il suo primo figlio. Questa non è la prima critica che riceve, giorni fa aveva risposto a un’utente che la definiva troppo ingrassata per essere alle prime settimane di gravidanza. L’influencer aveva replicato: ““La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole. Una vergogna leggere ancora queste cose…da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro“.

