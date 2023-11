Qual è il significato di Ninna Nanna di Enrico Nigiotti? La canzone è dedicata ai suoi gemelli, i piccoli Duccio e Maso.

Enrico Nigiotti è tornato a far sognare i fan con una canzone estremamente delicata, una vera e propria carezza. Si intitola Ninna Nanna e come potete facilmente immaginare è dedicata a due persone molto importanti, che sono entrate nella sua vita qualche mese fa. Vediamo il testo e il significato.

Ninna Nanna di Enrico Nigiotti: il significato della canzone

Uscita il 3 novembre 2023, la canzone Ninna Nanna segna il ritorno sulle scene musicali di Enrico Nigiotti. Il brano, come suggerisce il titolo, è una dolce melodia che l’ex talento di Amici ha scritto per i suoi due bimbi. Lo scorso marzo, l’artista è diventato papà dei gemelli Duccio e Maso, nati dal grande amore che lo lega alla compagna Giulia Diana.

“Non dico una bugia

Ma adesso ovunque guardo

Non mi manca niente“.

La nascita dei bambini ha completamente stravolto la sua vita, ma soltanto adesso si sente davvero completo. “Le parole non sono abbastanza” per descrivere davvero le emozioni che vive guardando Duccio e Maso.

“Potessi darti tutto

Ti porterei più in alto

Dove si tocca la felicità“.

Adesso che è diventato padre, Enrico Nigiotti si è reso conto che senza i suoi bambini nulla avrebbe più senso.

“Tu sbaglia mille volte

Come ho fatto anch’io

Perché sbagliare serve“.

Ninna nanna si conclude come solo le melodie dedicate ai bimbi sanno fare: “Potessi darti tutto, ti porterei più in alto“. In merito alla canzone, l’artista ha dichiarato: “E’ una dichiarazione d’amore a chi proteggerai per sempre senza chiedere nulla in cambio”.

Ecco il video di Ninna Nanna di Enrico Nigiotti:

Ninna Nanna: il testo della canzone

Ninnananna amore mio

Che ti addormenti sempre

Non dico una bugia…

