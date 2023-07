Nina Moric ha scagliato una frecciatina infuocata via social che sembra essere indirizzata contro Elisabetta Canalis e Diletta Leotta.

Al podcast Mamma Diletttante, Elisabetta Canalis (mamma di Skyler Eva) e Diletta Leotta (che diventerà madre ad agosto) hanno affermato che per loro essere incinte non sarebbe stata l’espierienza idilliaca dipinta da molte e hanno anche svelato che, sentire le loro figlie nella pancia, sarebbe stato per loro come avvertire “un alieno”. Le loro affermazioni ironiche hanno fatto storcere il naso alla showgirl croata Nina Moric, che attraverso i social ha tuonato:

“Ho visto un’intervista terrificante. Soltanto una sfumatura (Universo ti ringrazio) di una che sta per diventare “madre” e un’altra che lo è. Anch’io sono madre e mio figlio non era il mostro che si prendeva lo spazio nel ventre. Siamo noi mostri pensando che questo è un sacrificio. NON LO È care mamme”.

Nina Moric contro Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis

Secondo alcune ipotesi circolate in rete, Nina Moric non sembrerebbe aver gradito alcune delle affermazioni fatte da Elisabetta Canalis e Diletta Leotta al podcast Mamma Dilettante e in tanti, sui social, le hanno precisato che l’intento delle due fosse ironico. L’ex moglie di Fabrizio Corona non ha menzionato direttamente i due volti tv e al momento le due dirette interessate non hanno replicato al suo messaggio. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?