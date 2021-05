Mentre Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale, Fedez ha generato grande clamore accusando la Rai di censura: tutte le news di gossip del weekend!

Fedez ha accusato la Rai di aver tentato di censurare il suo intervento in sostegno del DDL Zan al concerto del 1° maggio, e intanto sui social ha postato la conversazione avuta con il direttore di Rai3 (che aveva smentito quanto affermato la rapper). Nel frattempo Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale dopo 24 giorni di ricovero dovuto ai suoi strascichi del Covid, mentre Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno annunciato di essersi detti addio.

Fedez e gli altri gossip del weekend

Fedez ha ottenuto centinaia di lodi per il suo monologo al concerto del 1° maggio, dove si è pubblicamente scagliato contro alcuni esponenti della Lega manifestando il suo sostegno verso il DDL Zan. A seguire il rapper ha affermato che la Rai avrebbe tentato di censurare il suo intervento, e ha postato la conversazione intercorsa tra lui, il direttore e la vicedirettrice di Rai3.

La vicenda ha sollevato una vera e propria bufera in rete, dove in tanti hanno ribadito – come Fedez – il diritto alla libertà d’espressione. “È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perchè venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente”, aveva fatto sapere il rapper tramite social.

Intanto Silvio Berlusconi – assente all’ultima udienza del Ruby Ter – è stato dimesso dal San Raffaele dopo 24 giorni di degenza dovuti agli strascichi del Covid, a cui era risultato positivo a settembre. Una volta lasciato l’ospedale l’ex Premier ha fatto ritorno nella sua villa ad Arcore. Le nuove udienze per il Ruby Ter sono fissate per il 13 maggio a Siena e per il 19 maggio a Milano.

L’addio tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

Dopo 2 anni d’amore e grande clamore (dovuto soprattutto all’antipatia da parte di Eva Henger nei suoi confronti) Lucas Peracchi ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Mercedesz Henger. I due non hanno svelato i motivi dietro il loro addio, e attraverso i social il personal trainer si è limitato a dire: “Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”. Per stare con Lucas Mercedesz aveva rotto i rapporti con sua madre Eva, che aveva accusato il personal trainer di aver manipolato sua figlia.