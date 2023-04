Avete mai pensato ad una cena nudi? A New York è possibile e ormai è diventata una tendenza: il menù è vegano e ognuno celebra se stesso.

A New York sta spopolando una nuova tendenza che presto potrebbe arrivare anche in Italia: la cena nudi. Quanti partecipano al banchetto non si conoscono e, così come mamma li ha fatti, possono gustare un ottimo menù vegano. L’ideatrice ha sottolineato che i suoi eventi servono soltanto a celebrare se stessi.

New York, spunta un nuovo trend: la cena nudi per celebrare se stessi

Una nuova tendenza sta facendo incetta di like a New York. Questa volta il mondo dei social non c’entra nulla, si tratta di un’esperienza reale, che si può fare senza smartphone al seguito. Stiamo parlando della cena nudi, un’occasione di convivialità da vivere come momento estremamente liberatorio. Ad organizzare per prima questi banchetti assai particolari è stata la modella e artista Charlie Ann Max. Quanti le chiedono di partecipare alla Füde Dinner Experience – questo il nome dato alla cena – lo fanno per tanti motivi: qualcuno desidera sentirsi più connesso con il proprio corpo, altri vogliono stringere amicizie disinibite.

La Max, intervistata dal New York Times, ha raccontato che la maggior parte dei partecipanti sono donne. Gli uomini sono ben accetti, ma qualcuno deve garantire per loro. Si cena tra sconosciuti, tutti seduti ad un unico tavolo. Il menù è vegano e i tabù vengono lasciati fuori dalla stanza insieme agli abiti. Banchettare senza veli diventa così un modo per celebrare se stessi, senza aspettarsi nulla in cambio dagli altri se non un momento di convivialità.

Quanto costa la cena senza veli?

La cena nudi presso il locale di Charlie Ann Max ha un costo di 88 dollari a persona. Ogni appuntamento ha un tema speciale. L’ultimo banchetto andato in scena a New York, ad esempio, è stato dedicato al ciclo mestruale: Embracing Your Inner Rhythms: for Individuals to Connect with their Menstrual Cycles, ovvero L’accettazione dei propri ritmi interiori: per gli individui che vogliono connettersi con I cicli mestruali. La Max ha iniziato a sperimentare eventi di questo tipo nel 2020. Pian piano la notizia si è diffusa e adesso le sue cene vantano lunghe liste di attesa.

