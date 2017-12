Il suo profumo incarna il senso della femminilità, i suoi abiti incantano le star: lui è Narciso Rodriguez

Nel 2008 ha vestito Michelle Obama per la sua prima apparizione da first lady. Ancora prima, ha disegnato l’abito da sposa della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr. Eppure, scommettiamo che sapete poco o nulla dell’acclamato designer Narciso Rodriguez: è ora di rimediare.

I primi passi nel mondo della moda e delle fragranze

Figlio di immigrati cubani, Narciso, nasce a Newark il 27 gennaio 1961. Studia alla Parson’s School di New York e inizia a lavorare per Anne Klein. Nel 1995 si trasferisce in Europa e lavora per Nino Cerruti.

Dopo aver disegnato il vestito da sposa di Carolyne Bessett, si fa notare anche per quello di Sigourney Weaver alla Notte degli Oscar. Nel 1998 fonda il suo brand e nel 2003 una linea di profumi.

Il profumo Narciso Rodriguez come ode alla femminilità

Sia negli abiti che nelle fragranze dello stilista si percepisce il mix tra Cuba, Europa e Stati Uniti che lo ha reso famoso. Secondo Rodriguez stesso, è ciò che gli permette di dare vita a un’eleganza senza tempo che mischia classicità e modernità.

Esiste il profumo Narciso Rodriguez nero e quello rosa: si tratta di due versioni della fragranza For Her, ma qual è la differenza? Narciso Rodriguez rosa è un’eau de toilette, mentre l’altra boccetta è un’eau de parfum.

Un po’ come se fossero modelle, Narciso “veste” i suoi profumi in nuance diverse e nel 2014 è toccato al bianco con il profumo Narciso, sponsorizzato dalla modella Raquel Zimmerman. Il prezzo di un profumo Narciso Rodriguez da 100 ml si aggira intorno ai 100 euro sia per l’eau de parfum che per l’eau de toilette, ma potete trovarli anche in boccette da 30, 50 o 75 ml.

