Perde una pedina importante Myrta Merlino dopo appena una puntata di Pomeriggio 5. Ecco chi lascia la trasmissione.

Il debutto su Mediaset con Pomeriggio 5 lunedì, ora per Myrta Merlino è già tempo di saluti. Non i suoi, ovviamente, ma quelli di un suo fedelissimo collaboratore. Pare, infatti, che il regista, fortemente voluto dalla donna, sia stato fatto fuori dopo appena una puntata.

Myrta Merlino, il regista di Pomeriggio 5 dice addio

Myrta Merlino

Al netto di un esordio positivo in termini di ascolti tv, la Merlino deve fare i conti con la critica dopo la prima puntata su Canale 5 di Pomeriggio 5. Commenti positivi ma anche diverse critiche tra cui quelle arrivate per la regia che, evidentemente, non è piaciuta. In tale ottica è da leggere l’indiscrezione riportata da Davidemaggio secondo cui dopo appena una puntata della trasmissione, la conduttrice abbia dovuto dire addio ad un suo fedelissimo.

Si trattarebbe del regista Ermanno Corbella che sarebbe stato sostituito a poche ore dall’esordio. Da quanto si apprende, non sarebbe piaciuto l’operato del professionista, arrivato alla regia del contenitore pomeridiano di Canale5 firmato Videonews su richiesta proprio della nuova padrona di casa che con lui ha lavorato per anni a La7. Nel mirino della critica ed evidentemente dei piani alti di Mediaset il suo oerato con particolare riferimento ad alcune inquadrature durante la prima del programma.

Insomma, la nuova avventura della buona Myrta è partita un po’ in salita. Staremo a vedere se la settimana procederà in rialzo anche senza l’ausilio del fedelissimo collaboratore o se ci saranno ulteriori novità, negative, a proposito di questa nuova era del programma dopo Barbara D’Urso.

