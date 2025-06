Myrta Merlino bloccata 27 ore a Palermo con il marito: caos voli per Pantelleria, la conduttrice si sfoga.

Un viaggio da incubo per Myrta Merlino, da poco uscita da Pomeriggio Cinque, che avrebbe dovuto trascorrere qualche giorno di vacanza a Pantelleria con il marito Marco Tardelli, ma si è ritrovata bloccata per ben 27 ore all’aeroporto di Palermo. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice attraverso un duro sfogo pubblicato su Instagram, dove ha denunciato la situazione vissuta da lei e da centinaia di altri passeggeri. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Myrta Merlino: il racconto e lo sfogo sui social

“Una cosa folle e scandalosa“, ha scritto Myrta Merlino nelle sue storie, allegando una foto direttamente dall’aeroporto. Il volo della compagnia Dat Volidisicilia, con cui avrebbe dovuto raggiungere Pantelleria, è rimasto bloccato senza spiegazioni.

Con lei anche bambini, persone anziane e animali, tutti costretti ad aspettare per ore senza assistenza adeguata o comunicazioni ufficiali.

Dopo ore di attesa e frustrazione, Myrta Merlino ha deciso di spostarsi a Trapani, cercando una soluzione alternativa via mare: “Siamo fuggiti a Trapani nella speranza di prendere un traghetto per Pantelleria“. Ma anche qui la situazione non è migliorata, tra code interminabili e incertezze.

Il suo sfogo ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando una vera e propria denuncia verso l’organizzazione dei trasporti.

Altro che rilancio del turismo, questa è una vergogna nazionale… aiutiamo Pantelleria e chi vuole raggiungerla!https://t.co/EburOh3QCt «Bloccati 27 ore in aeroporto per andare a Pantelleria». La disavventura di Myrta Merlino e Marco Tardelli — Myrta Merlino (@myrtamerlino) June 29, 2025

Zorzi bloccato a Pantelleria: “Volotea senza informazioni”

Il disagio non ha colpito solo chi partiva: tra i tanti passeggeri bloccati anche Tommaso Zorzi, impossibilitato a lasciare l’isola da oltre 24 ore. Sui social ha denunciato l’assenza di comunicazioni da parte di Volotea, costringendo molti a ripiegare su traghetti e coincidenze improbabili per rientrare.

L’esperienza vissuta da Myrta Merlino (e Tommaso Zorzi) è l’ennesima prova delle criticità dei collegamenti aerei verso le isole minori italiane, in particolare durante i periodi di alta stagione.