«Vogliamo gettare una luce di speranza ma anche di lotta contro l’intolleranza, contro la discriminazione, contro la prevaricazione, contro la violenza», ha commentato il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’opera realizzata dall'artista @ozmone, dedicata alla memoria di #WillyMonteiroDuarte. Una serata in cui tutto il paese di Paliano, insieme al suo sindaco Domenico Alfieri, si è riunito attorno ai familiari di Willy. «Non voglio aggiungere altro se non la nostra grande vicinanza alla famiglia. L’unico compito che abbiamo davvero è trasformare tutto questo in un grande imperativo, in un grande segno di speranza per il futuro». Nel link in bio il racconto della serata 📸 @alearcolaci